迎戰中國電商競爭 美媒：亞馬遜將建立低價管道

華爾街日報報導，亞馬遜計劃推出一項服務，將從中國倉庫直接發送便宜的時尚服飾、家居用品與其他產品。亞馬遜正面臨來自中國電商平台Temu與Shein的激烈競爭。

華爾街日報中文版28日報導，該報看到一份幻燈片的演示文稿顯示，亞馬遜公布了一項計畫，將在其平台上推出新的管道，銷售來自中國的廉價商品服飾與家居產品。

報導指出，亞馬遜發言人在受訪時表示，公司「一直在探索與銷售夥伴進行合作的新方式，希望以更多的選擇、更低的價格和更大的便利來滿足我們的客戶」。這位發言人沒有詳細說明有關這條新管道的計劃。

報導指出，有關亞馬遜的這一消息最早由TheInformation報導。

亞馬遜此舉表示，面對來自中國拼多多旗下廉價商品應用平台Temu和快時尚巨頭Shein的競爭，亞馬遜為了維護自身在美國市場的主導地位，開始採取應對舉措。

Temu和Shein之所以能提供較低價格，原因之一是避免了快速送貨的費用成本。這兩家公司直接從中國發貨，在美國沒有太多庫存。

亞馬遜的新服務代表著為了保持競爭力，該公司願意放寬某些產品的配送標準。

報導指出，Temu、Shein和其他電商公司都受益於美國的一項法規，即價值800美元或以下的貨物進入美國，無需繳納某些關稅。參與亞馬遜新服務的商家也可以從這項規定中受益。