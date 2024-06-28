裁太多人？特斯拉大陸重新聘用被裁退員工

據界面新聞報導，多位前特斯拉員工表示，特斯拉大陸少量部門正在重新聘用部分被裁退員工，且多集中在銷售和服務領域。

報導指出，兩個月前，特斯拉在全球範圍內啟動自2017年以來最大規模的裁員，比例超過14%，大陸銷售服務部門是「重災區」之一。一位特斯拉銷售體系前員工表示，裁員力度較大的部分門市僅保留5至6人團隊，不利於門市正常營運。通常情況下，特斯拉實體門市員工人數應在8至9人。

根據時代周報，目前特斯拉正在上海、南京、濟南等多地急徵銷售顧問和維修技師等職位。一位北京特斯拉門市店員告訴時代周報記者，由於人手不足，門市正在招聘銷售人員，待遇從優，包括高保障固定薪資、完善的五險一金和補充醫療保險等。但每月業績考核壓力巨大，入職後還要看能否挺得住。

不過，對於此次復聘，一些被裁退的特斯拉大陸員工興趣不大。界面新聞記者在社交平台上注意到，部分在先前裁員行動中受到波及的特斯拉大陸員工已經進入到蔚來、樂道等汽車品牌，開啟新工作。

彭博社5月9日引述知情人士報導，新一輪裁員涉及特斯拉上海超級工廠的一系列部門，包括客戶服務人員、工程師、生產線工人和物流團隊。其中一名知情人士透露，大部分被解僱的員工將獲得相當於每工作一年可獲得一個月工資的補償金，外加三個月工資。一名知情人士說，一些被解僱員工已被管理人員護送出工作場所，一些人則乘坐班車成群離開。