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韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
南韓朝鮮日報揭露中芯國際設備頻故障，AI晶片的華為昇騰910B良率低下。新華社
南韓朝鮮日報揭露中芯國際設備頻故障，AI晶片的華為昇騰910B良率低下。新華社

被大陸各界期待能取代輝達AI晶片A100的華為昇騰910B，是由中芯國際代工，然而啟動量產已經6個多月，至今8成晶片仍有缺陷，良率僅2成左右。

更慘的是，中芯國際原預計昇騰910B的年產量很快達到50萬片，卻因美國加強出口管制，設備零件供給受阻，導致設備接連故障，無法維修，生產目標遠不如預期。

南韓朝鮮日報以「中國AI晶片自尊心」為標題，揭露華為AI晶片的慘況。報導指出，華為所開發的AI晶片希望展現出大陸突破美國科技封鎖，如今卻在擴大產能方面遭遇阻力。

儘管華為第二代AI晶片-昇騰910B，正逐漸取代在大陸市場占有率超過90%的輝達AI晶片，廣受大陸企業青睞，礙於良率低下，設備頻頻故障，產能嚴重受限。

業界透露，華為希望取代輝達AI晶片A100的昇騰910B良率，仍停留在20%左右，此晶片由中芯國際代工，啟動量產已經6個多月，至今仍是5個晶片有4個出現缺陷。

不僅如此，因美國加強出口限制，設備零件供給受阻，導致產量遠遠落後所設定的目標。根據原本規劃，中芯國際預計昇騰910B的年產量很快就會達到50萬片，但專業IT媒體「The Information」稱，因為設備接連故障，生產計劃出現狀況。

報導提到，由於華為和中芯國際難以迅速更換故障的設備零件，在受到美國制裁下，中芯國際無法引進新設備，只能改造低效能的深紫外光（DUV）曝光機，取代尖端的極紫外光（EUV）曝光機，藉以生產7奈米晶片。

而ASML 先前曾表，7奈米製程使用EUV曝光機只需9道工序，使用DUV設備則需要34道工序。工序越多，生產成本越高，良率越低，設備故障也越頻繁。

在這種情況下，美國又限制全球設備商在大陸境內提供維修服務，導致中芯在獲取設備零件上吃盡苦頭。

半導體設備業界人士表示，中芯國際缺少維護和管理晶片製造設備的工程師，而國際設備廠商考量美國禁令，不敢輕易向大陸提供設備維修服務，中芯國際正拿美國制裁前採購的設備和零件，維繫7奈米生產線，因此想擴大AI晶片產能並非易事。

業界認為，華為後續AI晶片的量產也可能遭遇挑戰，華為計劃9月推出昇騰910B的升級版910C，並喊出明年要推出採用5奈米製程的AI晶片。如今，隨著華為和中芯國際在AI晶片量產上遭遇困難，騰訊、百度等大陸大型科技企業也將遭遇重創。

儘管這些企業正在增加昇騰910B的採購量，以取代輝達晶片，大陸政府也透過推進自己的數據中心，增加華為AI晶片的需求。然而，因為美國的制裁，大陸離晶片自主的夢想也越來越遠。

中芯 奈米 美國

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