陸提高港澳入境免稅額度 李家超：把人氣轉化為財氣

大陸財政部等三部門28日公告，提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度。香港行政長官李家超在社群媒體發文回應，政府正推動業界主動創新求變，善用中央惠港政策措施，努力把人氣轉化為財氣。

該措施為對自香港、澳門進境，年滿18歲的居民旅客，攜帶在境外取得的個人合理自用行李物品，總值在12,000元以內（含12,000元）的予以免稅放行。在設有進境免稅店的口岸，允許上述旅客在口岸進境免稅店購買一定數量的免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品總值在15,000元以內（含15,000元）的予以免稅放行。

李家超表示，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下，提高內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度的措施，凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持。特區政府已展開宣傳，通知內地旅客以及相關業界迎政策安排。

李家超感謝中央不斷推出多項挺港惠港措施，包括新增10個「個人遊」計劃城市、延長訪港商務簽注逗留期限、開通北京和上海與香港之間的高鐵動臥列車等。

李家超指出，今年前5個月訪港旅客人數持續上升。截至5月底，訪港旅客總數達1,800萬人次，年增78%，其中內地旅客1,380萬人次，年增74%。今年首季內地過夜旅客平均留港時間為3.1晚，人均消費約為5,400港元。

香港旅遊發展局也將在7月11日推出夏季宣傳項目，把握暑假旅客訪港的旺季，送出涵蓋交通觀光、美食及消費優惠的50萬份禮遇，總值超過一億港元，以及不同大型消費推廣活動，包括即將由香港零售管理協會在七、八月舉辦的第二屆「香港開心購物節」。