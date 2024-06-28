快訊

下班注意！雨彈升級 10縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗

陸提高港澳入境免稅額度 李家超：把人氣轉化為財氣

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港行政長官李家超日前參加「香港．全球人才高峰會」。（圖／取自李家超微博）
香港行政長官李家超日前參加「香港．全球人才高峰會」。（圖／取自李家超微博）

大陸財政部等三部門28日公告，提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度。香港行政長官李家超在社群媒體發文回應，政府正推動業界主動創新求變，善用中央惠港政策措施，努力把人氣轉化為財氣。

該措施為對自香港、澳門進境，年滿18歲的居民旅客，攜帶在境外取得的個人合理自用行李物品，總值在12,000元以內（含12,000元）的予以免稅放行。在設有進境免稅店的口岸，允許上述旅客在口岸進境免稅店購買一定數量的免稅商品，連同在境外獲取的個人合理自用行李物品總值在15,000元以內（含15,000元）的予以免稅放行。

李家超表示，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下，提高內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度的措施，凸顯中央政府對香港特區經濟發展的支持。特區政府已展開宣傳，通知內地旅客以及相關業界迎政策安排。

李家超感謝中央不斷推出多項挺港惠港措施，包括新增10個「個人遊」計劃城市、延長訪港商務簽注逗留期限、開通北京和上海與香港之間的高鐵動臥列車等。

李家超指出，今年前5個月訪港旅客人數持續上升。截至5月底，訪港旅客總數達1,800萬人次，年增78%，其中內地旅客1,380萬人次，年增74%。今年首季內地過夜旅客平均留港時間為3.1晚，人均消費約為5,400港元。

香港旅遊發展局也將在7月11日推出夏季宣傳項目，把握暑假旅客訪港的旺季，送出涵蓋交通觀光、美食及消費優惠的50萬份禮遇，總值超過一億港元，以及不同大型消費推廣活動，包括即將由香港零售管理協會在七、八月舉辦的第二屆「香港開心購物節」。

李家超 香港

延伸閱讀

李家超出任特首快兩年 分析指當前氣氛有利連任

香港交易所「打風不停市」 9月23日上路

慘遭株連 羅冠聰母親居住公屋 被港府收回

「港版淡馬錫」投資AI獨角獸 將在港設首個人工智慧研究院

相關新聞

裁太多人？特斯拉大陸重新聘用被裁退員工

據界面新聞報導，多位前特斯拉員工表示，特斯拉大陸少量部門正在重新聘用部分被裁退員工，且多集中在銷售和服務領域。

韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷

被大陸各界期待能取代輝達AI晶片A100的華為昇騰910B，是由中芯國際代工，然而啟動量產已經6個多月，至今8成晶片仍有...

大衛扳倒歌利亞？Adidas中國員工小紅書成功舉報貪污高層收回扣

據外媒報導，Adidas（愛迪達）中國區高層近日被爆出涉及貪污與職場霸凌的醜聞。一名自稱是愛迪達中國區員工的網友通過小紅書發布舉報信，指控該高層及其下屬在與廣告公司、網紅等合作時收受回扣，並解僱持不同意見的人，消息也被傳回愛迪達德國總部。

中讓利避貿戰只換來歐盟0.1%關稅調降？網民怒批侮辱、要祖國硬起來

美媒報導稱，歐盟決定「微調」對中國電動車關稅，調降幅度0.1％至0.5％不等，被視為歐盟釋出善意。美媒分析稱，中國一邊放...

許家印發跡屋 香港債主促拍賣抵債「市值64萬美元」

有債主近日入稟香港法院，要求拍賣中國房企恆大集團創辦人許家印在港的一個住房；這個住房只有375平方英尺（約十坪），市價也...

江蘇南通將建「上海第三機場」 年運送量計畫達4000萬人

上海已有虹橋、浦東機場，而先前規畫的南通新機場有「上海第三機場」之稱，最新消息顯示，上海機場集團宣布正極協調推進南通新機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。