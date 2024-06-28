陸需求推動出口 香港貿發局調高今年預期出口增長

香港貿易發展局27日公布2024年年中香港出口評估，將今年預期出口增長由2023年12月預測的4%至6%，上調到9%至11%。

據央視報導，香港貿發局表示，受惠於電子產品訂單大幅增長，香港出口在2024年前5個月年增12.5%。電子產品業佔香港出口總值約70%，因此訂單持續增加成為香港上半年整體出口表現的主要增長引擎。其中，內地和東盟生產設施對電子零部件的需求，大大推動香港電子產品出口。

中通社報導指出，2024年1月至5月，香港對中國大陸內地的出口年增21.1%，對東盟的出口上升19.8%。工業物料和中間產品約佔90%。

香港貿發局首席經濟師趙永礎表示，香港整體出口回升，但部份消費品類別的出口呈現下行態勢，不同行業出口亦表現參差。除了屬於消費電子的視聽產品增長外，香港珠寶出口亦出現2%增幅，主要受惠於一些阿拉伯聯合大公國等新興市場的需求提升。

2024年第二季，運輸成本上升超越經濟放緩帶來的風險，成為香港出口商最關注的問題，資金成本持續停留在高點和匯率波動也被視為主要挑戰。同時，香港出口商預計電子商貿的拓展、眾多海外市場恢復增長，以及人工智慧和新科技應用，有望帶動業務前景向好。