中國經濟差 有央企要求旗下公募基金員工退薪

中國股市未有明顯反彈，有央企要求旗下公募基金公司員工，退回2023年發放的超過人民幣290萬元（下同，約新台幣1296萬元）以上的薪酬。有業內人士表示，部分央企系公募基金接獲關於退薪的指導性意見，但暫沒看到官方確認相關訊息。

中國媒體第一財經26日報導，市場有消息傳出，有公募基金公司要求員工把2023年已發出超過290萬以上部份的薪酬退回，部分央企系公募基金公司已啟動退薪工作，事件引起廣泛熱議。

報導指出，近來有關公募基金公司的傳言愈演愈烈，從此前的降薪變成現在的退薪，收入很高的人可能會被要求退薪，但怎麼退、退多少還不知道。

有公募基金公司人士透露，公司內部確有收到指導意見，但目前還沒有明文規定。

澎湃新聞27日也報導，近期有市場傳聞稱，某央企要求旗下公募基金公司在6月底至8月中，退回2023年發放超過290萬元以上部份的薪酬，不論獎金的歸屬期，或是否屬於往年遞延發放的。本月初市場有消息傳出，公募基金公司2019年以後年薪300萬元以上的員工，被要求退薪。

報導指出，經記者核實，上述內容屬實，不過目前僅發生在個別公募基金公司中。

報導表示，記者向20多家公募基金公司求證，半數公募基金市場部人士均表示不知情，暫未收到監管層推出此類規定的通知。

一位公募基金內部人士稱，業內確實有部分央企系公募基金表示，有接獲關於退薪的指導性意見，但並沒有看到官方確認相關訊息。

某大型公募基金內部人士透露，非央企公募基金暫時未聽到內部任何風聲和動靜。另一位業內人士表示，若真的要退薪，估計最終會全行業一起實施。

另有某公募基金內部人士坦言，雖然其公司還沒有明確通知，但業內的傳言確實對大家工作造成很大影響。這幾年來市場回調，從業員時刻處於高壓狀態，目前面對這樣的結果，「倒也有心理預期」。

報導表示，今年4月12日，中國國務院印發「關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，指出要完善與經營績效、業務性質、貢獻水平、合規風控、社會文化相適應的證券基金行業薪酬管理制度；堅決糾治拜金主義、奢靡享樂、急功近利、炫富等不良風氣。

該意見又要求，研究規範基金經理薪酬制度。