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香港23條立法 陸委會諮委：台資銀行與NGO組織應留意

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會諮委建議在港台資銀行與NGO要留意香港23條立法，圖為具有我官方背景的策進會，近日組團到香港交流。（圖／取自台港策進會官網）
陸委會諮委建議在港台資銀行與NGO要留意香港23條立法，圖為具有我官方背景的策進會，近日組團到香港交流。（圖／取自台港策進會官網）

香港23條立法在今年3月於香港立法會三讀並生效，而陸委會諮詢委員會議日前針對此議題進行討論，有部分諮詢委員提到，建議後續可加強提醒我在港台資銀行注意可能之政治、經濟風險；我NGO組織亦應審慎留意。

陸委會第58次諮詢委員會議日前舉行，針對香港23條立法（維護國家安全條例）進行討論，部分委員認為，台港人員往來頻密，針對香港國安法規可能風險，建議後續可加強提醒我在港台資銀行注意可能之政治、經濟風險。另「條例」中有關「境外勢力」、「境外政治性組織」之罪行，意在削弱香港公民社會對外連結，我NGO組織亦應審慎留意。

同時也有部分委員提及，在當前情勢下，我政府駐港機構在港持續運作，除了對在港經商、求學、旅遊的國人具穩定信心作用，更重要的是提供民眾急難救助等服務。

此外，部分委員也建議政府應持續密注情勢，通盤審視「香港澳門關係條例」，以利動態因應。面對香港收緊社會管控，部分委員認為，我政府應持續歡迎港澳旅客、港澳學生、港澳人才來台，並協助港人在台居留定居，及持續提供人道援助，讓民主自由得以延續。

學者引言環節則指出，香港23條立法係繼2020年「港版國安法」後，為香港設下更為全面的國安法制，當中許多罪名是在香港既有法規的基礎上修改擴張而成，雖宣稱「尊重和保障人權」，然卻充斥限縮自由的條文，賦予行政部門更寬泛的執法權力，增設更多不利被告的司法程序。

陸委會已經於27日宣布將香港與澳門旅遊燈號調升為「橙色」，也就是建議民眾「避免非必要旅行」。而陸委會已經於6月11日指出近期傳出多起國人在香港街頭、地鐵遭港警盤查，提醒國人留意港澳情勢及可能風險，在港澳應隨身攜帶護照身分證件，及避免誤觸當地法規禁令，不過香港保安局隨後曾回批陸委會「誣衊」，強調對歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄表示強烈不滿。

港版國安法 陸委會 香港

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