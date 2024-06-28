秘魯總統：中秘共建「錢凱港」 已為秘魯帶來顯著經濟效益

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）25日至29日首次對陸進行國事訪問，她表示，秘魯非常有興趣在共建「一帶一路」議框架內探索新的合作方式，並指出中國中遠海運和秘魯火山礦業集團共同投資的錢凱港（Chancay），該港的建設已經為秘魯帶來顯著經濟效益。

博魯阿爾特在接受環球時報專訪時表示，中國是重要合作夥伴。此次國事訪問的主要目標是重申秘中全面戰略夥伴關係的重要性，加強兩國人民之間的聯繫，促進兩國在經濟、貿易和投資方面的關係，並探索新的合作方式。

博魯阿爾特表示，共建「一帶一路」倡議為秘魯縮小不同地區間的基礎設施差距提供機會，她以錢凱港（Chancay）為例，指出該港的建設已經為秘魯帶來顯著經濟效益，創造更多商業機會。希望它未來能與豪爾赫查韋斯國際機場（Lima Jorge Chavez International Airport）、卡亞俄港（Port of Callao）和安孔工業園區一起，成為秘魯重要的物流和技術中心。

博魯阿爾特指出，一旦錢凱港投入運營，從南美到中國的運輸時間將從45天減少到23天。預計錢凱港經營的第一年，吞吐量就能達到至少100萬個貨櫃箱。

博魯阿爾特表示，大陸電動車品牌比亞迪可以利用錢凱港的戰略位置，以及該港口與阿根廷、玻利維亞、智利等主要鋰生產國在距離上的接近，為其電池製造獲取更多競爭優勢，也為當地創造就業機會，吸引其他投資，補充和支持比亞迪需要的上游產品的製造。

據美國之音和央視報導，錢凱港是秘魯規模最大的一帶一路項目，也是博魯阿爾特任內的最大投資項目。其耗資35億美元，由中方銀行貸款資助興建。錢凱港項目包括多用途碼頭、貨櫃碼頭及相關基礎建設設施，一期工程共建設4個泊位，目前工程進度約為80%，為當地居民創造9000多個直接或間接的就業機會。該項目預計將在今年完成港口建設，啟動試營運。

根據報導，錢凱港被視為中美兩國在拉丁美洲爭奪貿易主導權的體現，該港一旦落成，不僅將成為秘魯與中國貿易的樞紐，同時也能向旁邊的厄瓜多和智利提供服務，並經由公路網絡連接南美內陸國家玻利維亞和巴西西部農產州，成為南美洲與中國和東亞貿易的轉運中心。