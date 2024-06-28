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中塞自貿協定七月生效 雙方零關稅稅目進口比例將達95%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平5月前往塞爾維亞進行國事訪問。（圖／取自新華社）
大陸國家主席習近平5月前往塞爾維亞進行國事訪問。（圖／取自新華社）

大陸商務部公告，《中華人民共和國政府和塞爾維亞共和國政府自由貿易協定》於2023年10月17日簽署，目前中塞雙方均已完成各自國內核准程序，協定將於今年7月1日正式生效。協定生效後，中塞雙方將分別對90%的稅目逐步相互取消關稅，其中，超過60%的稅目在協定生效當天立即取消關稅。雙方最終零關稅稅目的進口額比例都將達到95%左右。

同時，協定還就原產地規則、海關程序和貿易便利化、衛生與植物衛生措施、技術性貿易壁壘、貿易救濟、爭端解決、知識產權保護、投資合作、競爭等諸多領域建立制度性安排，將為兩國企業提供更加便利、透明、穩定的營商環境。

報導指出，中塞自貿協定生效實施是落實中塞領導人重要共識和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果的重要舉措，將進一步推動雙邊經貿合作提質升級，深化中塞全面戰略夥伴關係。

大陸國家主席習近平今年5月前往塞爾維亞進行國事訪問。雙方發布聯合聲明，將以共建「一帶一路」進入高質量發展新階段為契機，共同落實好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果，深化和擴大在經貿、投資、科技、創新、數位、資通訊等領域合作。

聯合聲明中提及，為推動雙邊貿易平衡發展，中方願擴大進口塞爾維亞優質農產品及其他產品，加快審批特定品類農產品和動物產品檢驗檢疫等許可。雙方願擴大利用中歐班列，中方樂見更多塞方優質產品通過中歐班列運輸至中國市場。

一帶一路 塞爾維亞

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