聽新聞
test
0:00 / 0:00
中塞自貿協定七月生效 雙方零關稅稅目進口比例將達95%
大陸商務部公告，《中華人民共和國政府和塞爾維亞共和國政府自由貿易協定》於2023年10月17日簽署，目前中塞雙方均已完成各自國內核准程序，協定將於今年7月1日正式生效。協定生效後，中塞雙方將分別對90%的稅目逐步相互取消關稅，其中，超過60%的稅目在協定生效當天立即取消關稅。雙方最終零關稅稅目的進口額比例都將達到95%左右。
同時，協定還就原產地規則、海關程序和貿易便利化、衛生與植物衛生措施、技術性貿易壁壘、貿易救濟、爭端解決、知識產權保護、投資合作、競爭等諸多領域建立制度性安排，將為兩國企業提供更加便利、透明、穩定的營商環境。
報導指出，中塞自貿協定生效實施是落實中塞領導人重要共識和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果的重要舉措，將進一步推動雙邊經貿合作提質升級，深化中塞全面戰略夥伴關係。
大陸國家主席習近平今年5月前往塞爾維亞進行國事訪問。雙方發布聯合聲明，將以共建「一帶一路」進入高質量發展新階段為契機，共同落實好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果，深化和擴大在經貿、投資、科技、創新、數位、資通訊等領域合作。
聯合聲明中提及，為推動雙邊貿易平衡發展，中方願擴大進口塞爾維亞優質農產品及其他產品，加快審批特定品類農產品和動物產品檢驗檢疫等許可。雙方願擴大利用中歐班列，中方樂見更多塞方優質產品通過中歐班列運輸至中國市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言