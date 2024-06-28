秘魯總統博魯阿爾特上海出席論壇： 秘魯珍惜與中國的友誼

據上海《上觀新聞》，帶著外交部長、經濟財政部長、交通和通訊部長、衛生部長等一眾高官，首次對陸進行國事訪問的秘魯總統博魯阿爾特，6月27日上午前往上海金茂君悅大酒店出席「秘魯投資機會」論壇。她在致詞時表示，「外國投資已成為我們國家發展的一部分，每位投資人都受到我們歡迎，請各位投資秘魯、投資印加人民的土地。」

今年，秘魯將第三次舉辦亞太經合組織（APEC）高峰會。博魯阿爾特告訴台下中秘兩國企業家：「我們希望與各經濟體領導人一起，實現可持續、包容性的發展，更好造福民眾。」

報導稱，中國是秘魯第一出口目的地，2023年中秘貿易額達360億美元，佔秘魯出口總額的36%。論壇開幕前兩國企業家熱絡交談，分享投資機會，並互加聯絡方式。一位中方企業家說，希望了解秘魯的投資環境，關注農業、礦產以及基礎建設等領域投資機會。

博魯阿爾特致詞時表示，近年來秘魯付出巨大努力來推動經濟成長，並給予外資進入大量便利。 「我們與全球22個國家簽有自貿協定，我們92%的貨物出口受惠於這些自貿協定」。

報導稱，中秘雖遠隔重洋，友誼卻源遠流長。今年5月29日，秘魯國會全票通過將每年的2月1日設為「秘中友誼日」的決議，進一步顯示積極發展對華關係是秘魯朝野共識。

博魯阿爾特告訴台下聽眾，「秘魯珍惜與中國的友誼，希望能讓友誼產出果實」。

關注秘魯總統訪華的上海國際問題研究院副研究員樓項飛表示，「隨著中秘自貿協定升級談判進一步推進以及秘魯錢凱港項目的竣工，兩國貿易投資自由化和便利化也將進一步提升。一方面，秘魯可以藉助參加進博會契機，把牛肉、藍莓、酪梨等本國優質農副產品銷往中國市場，實現互利共贏；另一方面，兩國可以在港口物流、服務貿易、基礎建設以及城市建設等方面進一步加強合作。

秘魯駐上海總領事大衛·加馬拉堪示，「秘魯與中國是很好的朋友，我們歡迎更多企業去秘魯投資。博魯阿爾特總統會在上海參加許多活動，之後會去北京與中國領導人進行深入會談。」

他說，「相信中秘兩國能在元首外交引領下，將進一步深化政治互信，深挖各領域務實合作潛力，深入發展中秘全面戰略夥伴關係，使得中秘合作成果能夠真正惠及兩國民眾，使得中秘合作能夠成為全球南方國家合作的典範。