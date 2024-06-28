17美商安徽共話投資

「3M在中國擁有7個生產基地，其中合肥基地是最年輕的一個，自成立以來，安徽分公司的業務額增長了200倍（與2013年相比），公司對在安徽的長期發展充滿期望和信心。」3M公司全球資深副總裁兼中國總裁丁泓禹25日在安徽合肥說。

中新社報導，當日，由安徽省商務廳、上海美國商會主辦的美資企業「安徽行」對接交流會在合肥舉行，上海美國商會及17家美資企業負責人等齊聚一堂，共話投資合作。

3M公司是一家有著百年歷史的多元化跨國企業，其開發生產的產品種類多達六萬多種，從工業產品到家庭用品，從運輸、建築到商業、教育和電子、通信等各個領域。2011年3M公司在合肥成立3M材料技術（合肥）有限公司，累計投資逾一億兩千萬美元，是3M公司在大陸華東地區的製造業基地。目前業務穩步增長，運營良好。

丁泓禹說，作為最早進入大陸的外商獨資企業之一，3M的發展戰略與大陸的發展步伐緊密地相連，這也使3M成為大陸本土化最成功的企業之一。目前3M中國也是美國本土以外最大的一個分支機構。

上海美國商會會長鄭藝說，上海美國商會擁有3000多名會員，其中許多跨國企業已在安徽投資。安徽在長三角一體化戰略中具有獨特優勢，尤其在汽車等行業，近年來發展迅速。我們將推動更多會員企業走進安徽、投資安徽、擴大布局，與安徽一起實現共贏發展。

安徽省商務廳副廳長劉光介紹，截至2023年底，累計已有近5000家外資企業在安徽扎根，92家境外世界500強在安徽設立192家企業。美國是該省前十大外資來源地之一，在皖存量企業超300家。