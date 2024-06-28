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陸電動車加稅 歐盟將微調

經濟日報／ 記者黃雅慧廖士鋒／綜合報導
彭博引述消息稱，歐盟（EU）收到受影響企業資料後，決定「微調」對大陸電動汽車的關稅稅率。 （新華社）
彭博引述消息稱，歐盟（EU）收到受影響企業資料後，決定「微調」對大陸電動汽車的關稅稅率。 （新華社）

彭博引述消息稱，歐盟（EU）收到受影響企業資料後，決定「微調」對大陸電動汽車的關稅稅率，上汽集團的關稅從38.1%下調至37.6%，針對吉利的關稅從20%下調至19.9%，但比亞迪稅率仍不變，維持在17.4%。

大陸商務部昨（27）日表示，中歐雙方在電動車關稅磋商保持密切溝通，抓緊推進工作；希望歐盟與中方相向而行，爭取達成中歐雙方都可以接受的解決方案。

至於其他大陸電動車生產商，若配合歐盟調查而未被抽樣調查，將被加徵20.8%加權平均關稅；不合作的企業將被額外徵收37.6%關稅。

歐盟（EU）在本月12日宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，預定7月4日起實施。而歐盟對各國進口車的一般關稅稅率為10%，加徵這批反補貼稅將使中國電動車出口到歐盟的關稅成本增達27.4％至48.1%。

與此同時，大陸商務部昨再度宣布新的關稅措施，針對原產於歐盟的甲苯胺發起「期終復審調查」，並宣告繼續實施原本今（28）日到期的反傾銷措施，稅率19.6%至36.9%。

大陸商務部 歐盟 電動汽車

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