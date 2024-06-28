陸官方放手 人民幣連七貶
大陸外匯交易中心昨（27）日公布人民幣對美元中間價報7.1270，較前日下調22點或0.03%，已連續七交易日下調，在岸價下限也逼近7.27關口，離岸價甚至一度跌破7.3。
路透引述市場人士說法稱，從上述觀察，中國大陸官方對於人民幣貶值的容忍度，似乎更大了。
瑞銀最新觀點認為，人民幣對美元離岸價在26日盤中已經跌破7.3元，加上27日人民幣中間價再度下行，意味人民幣對美元離岸價將向7.35邁進。
對於人民幣的貶勢，新華財經引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析，主因在於美國聯準會推遲降息預期升溫，以及美國經濟基本面持續強於歐洲和日本，6月以來美元指數走高，導致人民幣對美元被動貶值。
王青進一步表示，不排除中國人民銀行（大陸央行）通過加大離岸央票發行規模等方式，來強化離岸人民幣流動性調節的可能。
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