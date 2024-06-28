陸工業利潤增速大幅放緩

大陸國家統計局昨（27）日公布，5月規模以上工業企業利潤年增0.7%，較4月的年增4%呈現大幅放緩。

中國光大銀行分析師指出，利潤成長放緩主要是由於市場需求相對於供給復甦乏力，工業品價格總體仍處於下降狀態，而生產經營成本略有上升，同時，一些工業企業之間的激烈競爭導致價格大幅下調，損害了整體工業利潤成長。

大陸國家統計局公布，累計1到5月，大陸規模以上工業企業利潤人民幣2兆7,543億元（約新台幣12.3兆元），年增3.4%，其中國有控股企業利潤年降2.4%；股份制企業利潤年增1%；外商及港澳台投資企業利潤年增12.6%；私營企業利潤年增7.6%。

大陸官方看法相對樂觀，統計局工業司統計師于衛寧指出，1到5月，規模以上工業企業利潤增速比1到4月回落0.9個百分點，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，毛利潤增速則加快0.8個百分點，連續兩個月加快，工業企業效益基本面持續改善。