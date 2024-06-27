快訊

繼三峽又無預警大停電！板橋晚間11428戶一片漆黑 台電搶修曝原因

吳秀梅遭拔官？傳食藥署長改由「這號人物」出任 身分背景曝光

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品　網紅宮廟主委遭聲押

對沖極端氣候風險 大陸交易所探索推出天氣期貨

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為了對沖日益嚴重的極端氣候，大陸廣州期貨交易所與鄭州商品交易所分別正與中國氣象中心與探索天氣期貨等相關產品上市。圖為2014年河南地區旱情畫面。圖取自新華社
為了對沖日益嚴重的極端氣候，大陸廣州期貨交易所與鄭州商品交易所分別正與中國氣象中心與探索天氣期貨等相關產品上市。圖為2014年河南地區旱情畫面。圖取自新華社

隨著頻繁極端氣候劇烈影響經濟活動，21世紀經濟報導，大陸廣州期貨交易所與鄭州商品交易所分別正與中國氣象中心與探索天氣期貨等相關產品上市。分析指出，發展天氣衍生品有助於企業積極管理天氣風險，提供更為豐富的風險管理策略，減少天氣帶來的潛在損失，也可幫助企業合理配置資源，把握合適的市場機遇。

天氣期貨與原油、棉花、白糖等大宗商品期貨交易原理一樣，採用期貨交易形式，以各類天氣指數為交易標的。可以幫助那些容易受到天氣變化影響的企業規避天氣風險，包括農業、能源、電力、煤氣、保險公司、季節性服裝生產商、飲料和冷飲公司等對氣候敏感的企業

廣州期貨交易所相關負責人表示，廣期所聯合國家氣象中心（中央氣象台）正在積極開展太陽能氣象指數編制，後續有望推動相關期貨產品上市。

此外，鄭州商品交易所與國家氣象訊息中心、中國氣象科學研究院5月31日在北京簽署戰略合作框架協議，三方將發揮各自優勢，共同探索「期貨+氣象」業務模式。

企業人士稱，大陸目前除針對災害的保險之外，基本沒有能夠合理應對天氣風險的金融工具。但是，針對常見的氣溫過高、乾旱、暖冬等高可能性、中低風險的非災難性事件對產業造成的損失，保險公司卻難以賠付。

近年大陸受到極端氣候之苦，極端氣溫不斷刷新紀錄，受到高溫襲擾的廣東在去年底嘗試推出相關產品。比如中國人壽財險廣東省分公司和中泰期貨等合作，在廣東推出了「水產養殖溫度指數保險+天氣衍生品」創新產品。

事實上，天氣衍生品在國際上已有20多年歷史，美國芝加哥商業交易所（CME）在1999年開發上市天氣期貨合約包括日溫度指數期貨、製熱日指數期貨（HDD）、製冷日指數期貨（CDD）等；而台灣自2010以來也有對於天氣期貨可行性研究報告，坊間也有相關倡議討論，但目前未開辦相關產品。

指數 風險

延伸閱讀

大陸藝人來台參加金曲獎 陸委會：26人已獲批准

標普維持大陸主權信用「A+」評級 展望「穩定」不變

陸駐美大使謝鋒赴巴拉圭開會 強調推動中拉命運共同體

寮國宣布對大陸免簽 大陸官媒：包含港澳「台」

相關新聞

發生工商變更！華為增資至1,830億元 未說明用途

華為技術有限公司發生工商變更，註冊資本由人民幣407.41億元增至408.41億元（約新台幣1,830億元），股本增加人...

對沖極端氣候風險 大陸交易所探索推出天氣期貨

隨著頻繁極端氣候劇烈影響經濟活動，21世紀經濟報導，大陸廣州期貨交易所與鄭州商品交易所分別正與中國氣象中心與探索天氣期貨...

標普維持大陸主權信用「A+」評級 展望「穩定」不變

國際信評機構標普27日確認中國大陸的長期本外幣主權信用評級為「A+」、短期本外幣主權信用評級為「A-1」，長期評級展望為...

「新華社案」調查有無進展？ 陸委會：目前還沒有結果

兩岸媒體駐點交流近日傳出一大波折，有媒體報導指出新華社駐台記者「盯梢」台灣某電視台政論節目，引起軒然大波，不過至今完全沒...

大陸晶圓代工迎漲價潮 產能吃緊可延續到年底？

根據近日摩根士丹利的報告，大陸晶圓代工二哥華虹半導體的晶圓廠目前的產能利用率已經超過了100%，預計在下半年可能會將晶圓價格上調10%。近期晶片漲價潮延續，大陸晶圓代工產能吃緊將延續到年底？

華為成陸平板一哥、PC二哥 蘋果跟聯想該擔心了嗎？

研究機構Canalys最新報告顯示，大陸2024年第1季的桌上型電腦和筆記型電腦（簡稱PC）出貨量中，華為位居第二名，平板電腦更是擠下蘋果拿下第一名，蘋果跟聯想該擔心了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。