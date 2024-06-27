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中國不再大拆大建 住建局更名為住房和城市更新局

中央社／ 台北27日電
大陸房市示意圖。 中新社
大陸房市示意圖。 中新社

中國房市搖搖欲墜之際，湖北省率先將各地住建局更名為「住房和城市更新局」。官媒強調，實施城市更新是城市建設進入新階段的必然選擇，大規模拆除、增建、搬遷的思路已不合時宜；專家則指城市更新成敗仍在於資金多寡。

據陸媒時代周報，截至6月25日，湖北全省17個地市州住房和城鄉建設局均更名為「住房和城市更新局」。

湖北省委書記王蒙徽18日主持召開省委專題會議，聽取武漢市、宜昌市、黃石市推進城市更新有關情況彙報，研究部署下一步重點任務。

會議稱，要把危舊房改造作為推進城市更新的核心內容，探索以市場化方式推進危舊房改造的新模式，著力解決城鎮危舊房「不安全、不成套、不配套、不完善」等突出問題，持續改善人民群眾住房條件和居住環境。

會議並稱，要加快推進相關試點工作，及時總結經驗，形成可複製、可推廣的模式，推動城市更新取得更大成效。

湖北率先更名為住更局，有業界今天形容，「中國從大建設時代進入大維修時代」。

在此之前，中國住建部、財政部5月31日聯合發布「2024年城市更新行動評審結果公示」，從2024年起，中央財政支持部分城市實施城市更新行動，首批擬支持的15個城市為：石家莊、太原、瀋陽、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青島、武漢、東莞、重慶、成都、西安。

中國官媒經濟日報昨天發表評論稱，近來有些地級市新組建了住房和城市更新局，強化相關管理和工作落實。城市更新是一個新階段，不應再沿用過度房地產化的開發建設方式，應防止大拆大建，下好「繡花功夫」，讓城市更宜居、韌性、智慧。

評論並稱，實施城市更新行動是城市建設進入新階段的必然選擇。過去，一提到城市建設，直接想到的是大拆大建。如今，大規模拆除、增建、搬遷的思路已不合時宜，不能再隨意拆除老建築、搬遷居民、砍伐老樹，甚至變相抬高房價，增加成本。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，整體來看，當前中國房地產總量較大，基本滿足供應，與此同時全國人口總量也在呈現持續收縮狀態，這意味著過去房地產高速發展拉動大量城市基建的情況不再，城市土地財政下滑，在這樣的背景下，大拆大建的時代已經過去，城市規劃發展目光將聚焦在現有30至50年房齡的舊房改造，以此提高民眾居住生活體驗。

丁長發並指出，大拆大建時代離場，城市更新腳步愈密，當然在一定程度上意味著建築領域中關於舊房維修改造、城市優化升級的市場規模將持續升高，「但是相關行業和專業能否在短期火起來，還取決於我們的財政收入，因為城市更新專案都需要巨量的資金投入。」

官方數據顯示，中國2023年實施各類城市更新項目有6.6萬個，完成投資人民幣2.6兆元（下同，約新台幣11.65兆元）。預計到2029年，城市更新工作的投資規模將超過9兆元。

克而瑞研究院統計數據顯示，目前已有80%的中國前百大房企參與城市更新改造，且有超50%的房企達到百萬平方公尺以上的規模。

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