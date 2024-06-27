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「新華社案」調查有無進展？ 陸委會：目前還沒有結果

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片

兩岸媒體駐點交流近日傳出一大波折，有媒體報導指出新華社駐台記者「盯梢」台灣某電視台政論節目，引起軒然大波，不過至今完全沒有任何具體事證與具體內容進一步揭露，陸委會則表示，正在會同文化部、NCC做行政調查，「目前還沒有結果」。

對於「新華社案」，陸委會副主委梁文傑27日下午在記者會上回應指出，此事相關機關都正在調查中了，它分為行政的部分，當然有可能會牽涉到司法的部分，但是陸委會是行政機關，所以目前是在會同文化部、NCC等在做行政調查，「目前還沒有結果」。

媒體詢問民進黨立委沈伯洋自稱兩個月前就知道此案了，我方是否有掌握到內容？梁文傑則回應，大陸的記者來台灣都是一次三個月，所以他（指該名被媒體指控的新華社記者）是2月來5月走，「至於其他的細節，有結果再告訴你」。

而是否當時並沒有一個足夠的證據讓他可以被限制出境？梁文傑則說，此事「第一個是媒體報導」，第二，這樣的行為到底構不構成限制出境的理由都還有待釐清，所以目前只能夠追溯性去做一個調查。

對於媒體詢問我方政府對陸媒駐點的各種障礙，「陸委會也活得越來越像你們自己曾經討厭的樣子」，梁文傑則表示，兩岸對於對方的記者過來，都有各自的管理方法，這是年行之有年。他也強調，「我們從來沒有管理過陸媒記者的言論，我們只有一個條件，就是任何從大陸許可進來台灣的人，都不得發表對台灣自主地位有傷害的言論，從頭到尾就是這個條件」。

梁文傑指出，至今也沒有任何大陸媒體的新聞工作者，因為言論自由，被我方驅逐出境，至於東南衛視案，他則表示這是因為當時他們做了與入境許可不符的事情，來做採訪結果是在做政論節目，他重申，目前為止，我方對於所有陸媒的記者只有一個條件，「就是不得發表對台灣自主地位有傷害的言論，對所有允許入境的大陸人士，我們都是同一個條件」。

對「新華社案」，陸委會副主委梁文傑表示，調查目前還沒有結果。（記者廖士鋒／攝影）
對「新華社案」，陸委會副主委梁文傑表示，調查目前還沒有結果。（記者廖士鋒／攝影）

文化部 梁文傑 陸委會

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