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軍演近逼 陸國防部稱「四面圍台是需要適應的」
520後大陸再次展開環台軍演，近期大陸海警船也持續進入金門「禁止、限制水域」，更有漁民目睹共軍潛艦上浮。大陸國防部發言人吳謙27日在記者會上說，對於民進黨當局而言，「四面圍台是需要適應的」，並指解放軍行動針對的是台獨分裂勢力的分裂活動。
吳謙27日主持大陸國防部例行記者會，會上有媒體體問，大陸近期對台軍演被說是四面或三面環台，我參謀總長梅家樹也在立院質詢時示警共軍可能「由演轉戰」，對此陸方有何評論。
吳謙回應直言，對於民進黨當局而言，「四面圍台是需要適應的」。
他接著說，需要指出的是，解放軍有關行動針對的是台獨分裂勢力的分裂活動，並非針對台灣民眾，只要不搞台獨，何必膽戰心驚。
不過，對於日前有澎湖漁船目擊，大陸核子彈道飛彈潛艦現身金門外海，吳謙在今天下午的記者會上僅說，關於潛艇的情況，我們一向是不做評論的，「我想妳（指提問記者）是知道的。」
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