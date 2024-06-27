一座城看一個國：爛尾之都鄭州故事

鄭州一家裝潢公司職員小航熟稔地向保交樓建案的看守工人遞菸。小航不時會在周邊查看拍照，向工人套交情，詢問保交樓的施工進度，「這是裝潢公司服務客戶的業務之一」，「政府挹注資金保交樓，對裝潢公司而言處處是商機」。

小航很年經，是中國的「00後」（2000年至2009年出生）。他不抽煙，卻熟練地向工人遞著菸。在中國保交樓政策下進了裝潢公司，「現在是接業務的好機會，所以很競爭」，他說。

中央社記者是在中國鄭州最著名的爛尾建案「啟福城」遇到小航，藉著他的帶領開路，在什麼都是國家機密的中國，得以一窺啟福城內部的施工狀況。

一眼望去，爛尾10年的啟福城大致已具備建案完工的模樣，拔地而起的諸多大樓，大部分已安裝好窗戶、窗台門欄，幾部挖土機開始開挖公設花圃，但是觸目所及，只看到寥寥可數的幾名工人，戴著黃色安全帽在現場走動。

●爛尾樓全國排前列 鄭州首開地方政府紓困先例

鄭州是中國爛尾樓最嚴重的災區之一。在2022年中國官方的保交樓政策頒布之前，中國房地產市場研究機構克而瑞（CRIC）統計，截至2021年末，鄭州涉及停工、延期交付的問題建案有274個，涉及2萬5249戶住房，數量位居重點二線城市前列。

爛尾樓延伸出來的問題，是業主（屋主）發起拒繳貸款。2022年7月，在中國的100多座城市，幾十萬業主聯合起來，拒絕為沒有完工的房子繳貸，成為在中國罕見的抗議活動，業主發布公開聲明決定停止支付房貸，「停貸潮」危機成為中國政府不得不正視的問題。而這一時間正是中共20大召開前夕，經濟風暴趕在重要的政治大會前出現。

中國官方非常重視這個問題，同年就推出了「保交樓」政策，國家力量進駐救市，因為橫亙在眼前的是一場由經濟議題引發社會危機的問題，而鄭州市政府則是首個提出為房地產紓困、解決爛尾樓問題的地方政府。

成效如何？在保交樓政策頒布2年後，中央社記者到訪河南省會鄭州，並依序前往4個當地著名的爛尾建案，啟福城、豫森城、鄭東龍湖一號以及「融創城.融澤園」，這一被貼上「爛尾樓盤最多」標籤的城市，在保交樓政策2年後，可以撕下標籤嗎？

●曾一年擠出一個地級市 當地人稱房子蓋太多

「這一片也是，那一片也是」，計程車司機老孫毫不猶豫地回答鄭州哪裡有爛尾樓的問題。當地人判斷一個建案是否為爛尾樓，已經有一種「目測法」，塔吊機有沒有在動，水泥牆面是不是看起來乾掉許久，孫姓司機很坦白地告訴記者，「哪裡都有爛尾樓，就是鄭州多了一點。」

老孫在戴客前往爛尾建案的路上，沒有疑慮，侃侃而談鄭州問題。「現在大家都不買房了」，年逾半百的他說，許多親戚朋友都是為小孩結婚買房，但是「小孩都生小孩了，房子都還沒生出來」，講完後他自顧自地哈哈大笑。

隨車舉目望去的鄭州城市光景，一片又一片的建案矗立著，許多建案，即使在白天看來也是陰陰森森、漆黑一團。「鄭州的房子，真的蓋太多了」，老孫說。

鄭州在中國屬於二線城市，儘管人口是淨成長，但是在土地財政當道的唯GDP論下，政府大做建設擴張鄭州城市面積，卻沒有高附加價值的產業帶動，新增人口數趕不上城市擴張的速度，更進一步剖析，沒有足夠能夠購房的人可以去消耗鄭州城區翻倍的房子數量與房價。

在中國房地產蓬勃騰飛的2017-2018年，鄭州政府發布「關於2017年鄭州市城市建成區規模的通告」，提及2017年鄭州市市域城市建成區面積達到830.97平方公里，與2016年相比，擴大了86.2平方公里，年增高達11.6%。

這樣的新增城建面積速度，當時中國媒體第一財經形容是，「一年『擠出』一個地級市」。然而，鄭州的產業升級速度趕不上土地財政速度，產業結構發展高附加價值的企業和崗位相對較少，勞力密集型的電子加工業仍是鄭州給人的第一印象。

中國媒體財新網在2022年10月的一則報導指出，鄭州為了解決房地產「爛尾樓」危機，提出要「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」。

但是，爛尾樓問題成因複雜，一些資不抵債的項目遲遲無法復工。財新網當時的報導指出，有一些建案就算重啟施工，但救助金不足，復工只是應付一下官方檢查，形成所謂「表演式復工」，幾個工人在工地上敲敲打打。

●圍繞保交樓 社會底層說鄭州故事

根據記者實地前往保交樓工地現場，最讓人先注意的，不是工地本身，而是從工地門口向外延伸500公尺，一攤又一攤的流動攤販，不論是前往哪一個保交樓建案工地，這幾乎是「標配」。攤家賣的是澱粉類的小吃商品，手抓餅、醬香餅、小米粥、燒餅、涼粉，價格相當實惠，工人得以用人民幣5元（下同，約新台幣22元），迅速恢復體力。

也許一個建案是否有在動工，小吃攤成為了蛛絲馬跡之一。一家在啟福城賣手抓餅的攤商向中央社說，這裡有生意可做，專門來做工人生意。

這些攤商「逐工地而居」，他們奮力揉麵團，勤快地打雞蛋，在燒悶的鍋爐前汗涔涔，一攤攤的商攤完成熱騰騰的食物，成為保交樓政策下的一縷經濟氣息。

「這裡的生意馬上就要結束了，因為交樓後就沒生意了」，這名攤商小販說。據當地相傳，啟福城將在今年9月交付。

到底是否為「表演式復工」？記者難以查證，這似乎是在中國採訪的一項難題，但是也許屋主也同樣難以查證。

保交樓盤豫森城的一名業主向中央社說，她在2015年買了這一建案的房子，後來出現了爛尾狀況十分擔心，也曾到信訪單位，但都是沒有結果。現在房子納入保交樓名單，她沒事就會來看有沒有工人在建案內幹活。

2023年鄭東龍湖一號的業主被告知，如果要交房，需要再按照每平方公尺1357.6元的標準補交房款，這表示屋主要拿到房，還須繳至少10萬元，讓許多屋主坦言無法接受。中央社到鄭東龍湖一號售樓處詢問人員事情發展後續，售樓處人員僅說，「沒有通知」。何時能交房，也「沒有通知」。

「融創城.融澤園」，這一建案因年輕的中國夫妻「亮亮麗君」在中國網路平台抖音上分享自述買到此建案爛尾的經歷而聲名大噪。儘管現今該建案已有工人出沒施工，工地周圍出現攤商經濟，但是一旁的臨時工地小超市的老闆告訴中央社，這一帶建案雖然列入白名單，但資金流動也不順暢，工地做做停停。

●迷霧之下保交樓 政策成效有待檢視

中國房產價格仍在下行當中，時至今日，政府仍在調整放鬆購房政策，為的是振興房地產價格，試圖讓更多的人進到市場，活絡流動性。依據各方釋出的情勢與訊息，目前政策成效仍有限，而保交樓的狀況更處在一團迷霧之中。

「這個保交樓，誰給資金不知道，我天天在這邊守，常有人來看」，啟福城的看守工人幾乎從上午到下午都維持著相同姿勢，打發所有來看樓的人。

在中國，工地工人需要刷臉進入，並有一位看守工人守在門口。詢問能不能進到工地建案內？啟福城看守工人瞪著眼說，「這可不能進，誰都不能進」。問到他本人的工作情況，這名看守工人搖著頭、揮起手說，「這…都是機密…！」