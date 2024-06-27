中國房地產爛尾遍地 數千萬老百姓心在淌血

房子是很多人一輩子只買一次的商品。中產家庭的噩夢，莫過於投入一家人、甚至三代人的錢包買房後，房子卻「爛尾」，就是房子蓋到一半停工，尾巴爛掉了。在中國，已有數千萬人陷入這樣的困境，他們對現況不滿，對結果不安。

2022年7月，中國各地建案爛尾問題集中爆發，從北到南都有業主（屋主）聯合發起停貸倡議。他們憤怒，明明建案都停工了，憑什麼每個月還要付貸款？

●房屋預售制兩岸大不同 大陸風險高

兩岸的預售屋制度很不同。在台灣買預售屋，若發生建商惡意倒閉，購屋族頂多只賠20％至30％購屋款，因為交屋後才辦理房貸。但在中國大陸，一旦購買預售屋，買房者就開始付自備款和房貸，若房子爛尾，按合約購屋者仍須償還銀行貸款，否則就要走法律程序。

原本按照大陸的法規，商品房要預售必須先取得四證（土地使用者、建設工程規劃許可證、施工許可證和預售證）並達到規定的工程進度。然而，就和預售資金的監管一樣，這些制度在很多城市並沒有嚴格落實。有些地方，開發商在工地不過立個大門就開始販賣預售屋，加大了日後資金週轉不靈的爛尾風險。

維權並不容易。中國各地方政府向來都以各種明的、暗的手段打壓抗議行動、分化業主，但2022年全國各地的怒吼，以及開發商大規模停工背後揭示的嚴重金融問題，仍然讓中央政府震動，深怕社會不穩定進一步擴大。

中國當前據稱有1000萬戶到2000萬戶的「爛尾樓」。官方從未公布相關數據，根據野村證券的報告，截至2022年底，中國未完工的預售房屋數量約2000萬戶。

如果一戶預計3個人居住，背後就牽涉3000萬到6000萬人的福祉；如果以「每個房子背後是3到6個口袋（父母或夫妻雙方父母都投入資金協助購房）」來看，少則3000萬、多則1億2000萬個金融帳戶都卡在爛尾樓裡，付了錢卻無法按時拿到房子。

中國人對於言論管控或許還能配合，但傷到自己荷包的怨憤，卻足以導致上街抗爭、將對政府的不滿公開化。理解這一點，就能理解中國國務院副總理何立峰今年提到的要「深刻認識房地產工作的人民性、政治性」，「打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰」。

●走訪鄭州 「遍地保交樓」

2022年7月底，中國銀保監會宣布會拿出人民幣2000億元（約新台幣8900億元）的紓困資金，要「千方百計推動保交樓」；被指「遍地爛尾樓」的河南省鄭州市，該年9月初發布「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」的方案。

事後證明，當初官方把爛尾樓問題想得太簡單了。不要說30天，「斷貸潮」爆發一年多後，鄭州即使轉變為「遍地保交樓」，很多資金仍不到位，而原本的2000億元也遠遠不夠。

今年5月，中央社記者來到鄭州，汽車奔馳在通往三環、四環的高速路上，觸目所見是連綿不絕的未完工高樓住宅與塔式起重機。當地人自有一套判斷是否爛尾的「目測法」：「你看那些吊塔都沒在動的，就是爛尾了」。雖然未盡準確，但也說明了當地爛尾樓的普遍。

在鄭州金水區的豫森城建案，一名騎著電瓶車來看「有沒有人幹活」的婦女告訴記者，這個案子爛尾10年了，2014開工，自己是在2015年購買，當時說兩年後就會交屋。

說起房屋爛尾後的心情，「那肯定很擔心啊」，為此她也去過信訪辦，當時並沒有什麼結果。實際上是要到了2022年爛尾樓問題引發重視後，豫森城才「搭便車」納入全市復工計畫。

根據機構克而瑞的統計，在2021年末，鄭州幾乎每出售3戶便有1戶無法按時交付給購房者。爛尾樓問題加劇的背後，官方從2021年元旦開始正式執行的「三道紅線」融資限制，對開發商資金斷鏈有毀滅性打擊作用。

鄭州市發布的2024年政府工作報告顯示，2023年當地被列為「保交樓」的建案就有291個。在官方今年1月提出房地產「白名單」的融資紓困機制後，鄭州2月提交的第一批白名單建案有299個。每個建案的戶數少則數百，多則數千，譬如記者走訪當地知名的大型歷史爛尾樓「啓福城」，就多達6000戶。不難想像當地爛尾樓的情況有多嚴重，而且這只是第一批，後續還會有第二、第三批等。

●交房不是終點 還有後遺症

列入「保交樓」是否就萬無一失？鄭州「融創城」曾因亮亮、麗君這對夫妻在自媒體上講述自身買到爛尾樓的遭遇而聲名大噪，在此建案周邊，有工地小超市的老闆告訴記者，即使建案進入白名單取得融資了，資金到位似乎也不順暢，工地做做停停。

場景轉移到一線城市上海，這裡號稱沒有爛尾樓。有開發商表示，長三角地區嚴格意義上的爛尾樓較少，這並非代表開發商財務都沒有問題，而是出了問題後政府介入解決的能力和意願都更強，譬如找有實力的企業來接盤，再給予稅收等方面的優惠。但是，這裡的買房者也有其他的不安。

在上海浦東新區，胡女士告訴記者，她購買的建案「金科御橋博翠」開發商曾破產，在政府強力介入、引入銀行資金後，雖然應該會順利按期交付，但她擔心「交了房卻拿不到房產證」。

因為這個建案的一期完工5年才發出房產證，二期交屋至今2年多沒有給房產證，自己購買的是三期，很可能也會因為建商複雜的債務關係，導致土地無法解除抵押，拿不到房產證。對居民來說，這意味著很可能房屋轉賣或子女就學時會出現問題。

就算政府有心解決，但保交樓政策很難一網打盡。

在江蘇南京這個長三角的重點城市，位於黃金地段江東商貿區的「世茂天譽」2022年就傳出停工，醒目的大樓，玻璃帷幕只裝了一半，剩下裸露的水泥指向天空，「爛尾樓」這個名詞就這樣形象化地呈現。

這個項目包含住宅、酒店式公寓，以及12萬平方公尺的國際購物中心。陸媒報導，4月官方回應，商辦部分不在保交樓範圍內。身處繁華商圈，圍牆上「中國夢」的宣傳標語，讀來別具意味。

「世茂天譽」由曾是中國500強企業的世茂集團開發，2016年取得地塊時曾是南京地王，如今跌下神壇，世茂也在今年6月下市。

這一波房市危機有不少大型企業倒下，所謂「眼看他起高樓，眼看他樓塌」，儘管樓沒有真塌，而是尷尬地蓋到一半，無法前進也不能後退。

即使交屋了，開發商爆出財務危機的房子，也讓人在品質上有疑慮。在浙江杭州，這個號稱是中國建案品質的標竿城市，這兩年也出現了「品質維權」事件。網路訊息顯示，向來口碑不錯的開發商龍湖地產，旗下建案濱康天曜城和天瑄城，在即將交付之際，近期都因品質問題引發業主抗議。他們擔心，交屋時就出現瑕疵，不出幾年各種問題還會更明顯。

買了建商花樣年在杭州建案的林先生說，歷經維權，他已經無法信任建商，心理上就覺得買到的新屋品質不是那麼好，一些公共區的設計也跟當時看沙盤時不同，同社區住頂樓的鄰居還有人抱怨漏水。他積極計劃幾年後就換房，選個自己更喜歡的，而且「下次只買現房（成屋）不買期房（預售屋）」。

●大家不買房 爛尾樓陷入惡性循環

中國一直都有爛尾樓，但從來沒有像這次範圍這麼大，影響這麼深遠。

這一波爛尾樓的近因，是官方因房市過熱、金融風險等因素，自2016年10月開始逐步限制房企融資，包括限制企業發債資金用於購置土地、限制信託資金投向房地產領域；2020年8月，中國央行公布「三道紅線」自2021年元旦實施，限制房企有息負債增速，倒逼企業去槓桿。到了2021年底，房企融資已經被多方面管控。

但建商沒有跟上監管的腳步。對向來是「大規模、高槓桿、高週轉」運作的開發商來說，資金「水龍頭」被擰緊的效應是立即的。2021年底恆大公告首筆美元債違約，然後是其在全國各地的建案紛紛停工，各開發商暴雷此起彼落。

更多的爛尾樓影響了買房者的信心，再加上2023年初解除COVID-19疫情管控後，經濟復甦不如預期，收入預期不好、房價持續下跌，民眾開始對買房縮手，這又造成開發商收入劇減，原本處於財務安全範圍的房企也紛紛傳出經營危機。