大陸前5月工業利潤發布 官方：企業效益基本面持續改善

大陸官方統計顯示，今年前5月的規模以上工業利潤增長3.4%，當中以裝備製造業為大宗，是今年以來推動規上工業利潤增長貢獻最大的行業板塊，主要受益於智慧手機、高技術船舶、汽車等產品生產增長。官方也強調，毛利潤增速已經連續兩個月加快，「工業企業效益基本面持續改善」。

大陸國家統計局27日發布統計顯示，1到5月份，全大陸規模以上工業企業實現利潤總額人民幣2兆7,543.8億元（約合台幣12兆3,390億元），同比增長3.4%，其中國有控股企業利潤同比下降2.4%；股份制企業利潤增長1.0%；外商及港澳台投資企業利潤增長12.6%；私營企業利潤增長7.6%。

統計顯示，主要行業利潤包含：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長80.6%，電腦、通信和其他電子設備製造業增長56.8%，電力、熱力生產和供應業增長35.0%，紡織業增長23.2%，汽車製造業增長17.9%，農副食品加工業增長17.1%，石油和天然氣開採業增長5.3%，通用設備製造業增長1.8%。

同時，化學原料和化學製品製造業下降2.7%，電氣機械和器材製造業下降6.0%，專用設備製造業下降8.8%，煤炭開採和洗選業下降31.8%，非金屬礦物製品業下降52.9%，石油煤炭及其他燃料加工業由盈轉虧，黑色金屬冶煉和壓延加工業虧損增加。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指出，1到5月份，規模以上工業企業利潤增速比1到4月份回落0.9個百分點，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，毛利潤增速則加快0.8個百分點，連續兩個月加快，「工業企業效益基本面持續改善」。

于衛寧強調，工業生產保持平穩增長，工業品出廠價格回升明顯，共同推動企業營收增速回升。在41個工業大類行業中，有32個行業利潤同比增長，占78.0%。

于衛寧指出，裝備製造業成為利潤增長重要引擎，1到5月份，裝備製造業利潤同比增長11.5%，拉動規上工業利潤增長3.6個百分點，是今年以來推動規上工業利潤增長貢獻最大的行業板塊。分行業看，受益於智慧手機、高技術船舶、汽車等產品生產較快增長，電子行業利潤增長56.8%，鐵路船舶航空航太運輸設備行業利潤增長36.3%，汽車行業利潤增長17.9%。

最後他強調，1到5月份規上工業企業效益持續恢復，「但也要看到，國內有效需求仍然不足，內生動力有待加強，工業企業效益恢復基礎仍不牢固」。下階段，要著力推動已出台政策措施落地見效，大力推進新型工業化，加快發展新質生產力，著力擴大有效需求，提振經營主體信心，推動工業經濟持續回升向好。