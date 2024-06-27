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陸大貓熊「雲川」、「鑫寶」啟程赴美國 將落腳加州

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸大貓熊雲川已經啟程赴美，將前往聖地牙哥動物園。（圖／取自央視新聞）
大陸大貓熊雲川已經啟程赴美，將前往聖地牙哥動物園。（圖／取自央視新聞）

大陸與美國關係緊張的格局之下，目前僅有4隻大貓熊在美國亞特蘭大動物園，且租借協議也即將到期，不過最新進展是，大陸又派出2隻大貓熊前往加州的聖地牙哥動物園，未來還將有其他熊貓赴美，凸顯新一輪大陸大貓熊赴美已經啟動。

央視新聞26日晚間援引大陸國家林草局消息指出，搭載大貓熊「雲川」、「鑫寶」的車隊當晚駛離大貓熊保護研究中心雅安碧峰峽基地，牠們將搭乘包機從成都雙流國際機場飛往美國，入住聖地牙哥動物園。

「鑫寶」是雌性，生於2020年7月23日；「雲川」則是雄性，生於2019年7月28日。

消息指出，大陸與美國雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機陪同。「雲川」、「鑫寶」入住美國聖地牙哥動物園後，大陸專家還將駐留3個月左右，陪伴牠們度過隔離檢疫期，快速適應新的生活環境。

大陸國家林草局已經在4月27日發布，中國野生動物保護協會近日與美國聖地牙哥動物園簽署大熊貓保護合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國聖地牙哥動物園，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。

而聖地牙哥市長托德．格洛麗亞（Todd Gloria）26日則在社群媒體「X」上發文，透露自己受邀到大陸參加兩隻大貓熊的告別儀式。

港媒南華早報報導，預期未來幾個月將有更多大貓熊抵達美國，包含華盛頓國家動物園和舊金山動物園；亞特蘭大；和田納西州的孟菲斯動物園。

動物園 美國 貓熊

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