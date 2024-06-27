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精博台商專欄／境外公司運用新思維

經濟日報／ 蕭志揚（精博國際顧問副總經理）

過去低稅負或免稅的境外公司（offshore company）因其有別於一般實體公司（onshore company）的特殊規定，如註冊國當地低稅或免稅、無需作帳、設立或變更簡單快速、公司維護簡單、注重資料隱私等，無論在稅務規劃、風險管理、金融操作、財務控管、資產傳承方面，都是很好的工具。

雖然境外公司的功能多樣，過去多數台商經常只聚焦在稅務規劃的效益。因此近年我國稅法開始趨於複雜時（如實施CFC受控外國企業制度），台商衝擊感就特別顯著。然而，境外公司除了稅務規劃外，還有一些未受台商重視的重要功能，如風險管理、跨境資產持有和IPO的規劃，這些都是境外公司在西方社會歷久不衰的原因。

以跨境資產為例，若將多國資產置於個人名下，將來處置、贈與或繼承時，需到各個資產所在國辦理相關過戶手續、繳交相關手續費，這不僅辦理時間冗長，手續繁雜，還需進行文書認證，若涉及當地法律程序可能曠日廢時。若以境外公司持有多國資產，將來處置、贈與或繼承時只需在境外公司內進行相應的程序即可，不必一一至資產所在國辦理，大大簡化手續和時間成本。

境外公司、信託、基金會、家族辦公室、合夥人組織等法律安排，一直是財產規劃的核心重點，因為這些法律安排具備自然人無法突破的特性。過去我國稅制相對單純，加上國內企業又聚焦於稅務規劃的效益，境外公司因其特性成為首選且可多元規劃，但隨著我國稅制日益複雜，國內企業開始重視風險管理和資產傳承，境外公司開始結合其他法律安排，向上提升，變得更加細膩和多元。

諮詢電話（02）8732-9797。

台商 資產 風險

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