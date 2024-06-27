大陸電動車產量今年衝千萬輛 鼓勵業者赴歐投資…拓展全球版圖

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸電動車產量今年有望突破1,000萬輛，再創歷史新高。 （新華社）
大陸電動車產量今年有望突破1,000萬輛，再創歷史新高。 （新華社）

大陸科學技術協會主席、科學技術部前部長萬鋼昨（26）日出席2024年夏季達沃斯論壇預估，大陸電動車產量今年有望突破1,000萬輛，再創歷史新高。

澎湃新聞報導，面對歐美近期對大陸電動車設立貿易壁壘，萬鋼回應，電動車是不可阻擋的發展趨勢，應堅定地走這條路，不能因為中間有所波折，就減緩發展步伐。而大陸市場已實現國際化，建立貿易壁壘是得不到共識的，很多歐盟國家也對此表示反對。

萬鋼認為，國外市場之所以對大陸電動車感到驚異恐慌，是因為目前貿易和投資還沒有結合在一起。他建議，新能源企業可以開始嘗試在歐洲投資，藉此進入當地產業鏈，擴大全球化的過程。

根據大陸國家發改委數據，2023年大陸新能源汽車產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，比前年分別增長35.8%和37.9%，產銷量連續九年居全球首位，銷量占全部汽車銷量的比率為31.6%。今年以來，大陸新能源汽車發展延續良好態勢；前五個月，新能源汽車產銷量分別為392.6萬輛和389.5萬輛，分別年增30.7%和32.5%，銷量占全部汽車銷量的比例為33.9%。

萬鋼在會上表示，目前大陸電動車產業呈現出來的「卷」，實際上是一種轉型的焦慮，當前整個產業的發展有些著急，都想爭搶更大市場，大陸電動汽車企業應更多地走向市場和目標客戶，了解客戶真正的需求和所能承擔的價位，從而設計汽車，即使車企生產的車型可能會因此減少，但能滿足更多人的需求。

他認為，如果汽車產業把競爭放在高品質發展而非低價上，電動汽車的發展或可進入更高的階段，電動汽車還很「年輕」，需要很多技術內涵，提升品質是重要的一環，包括更智慧化、更安全，並重視製造過程的輕量化和低碳化。

此外，市場需要開放，鼓勵私營企業進入，並和電網等國有企業緊密結合，讓大家取電方便、用電方便、用電安全。

萬鋼也提到電動汽車在發展時面臨的一些困難。對內，如何在老舊住宅安裝充電樁，以及如何解決在高速公路，尤其是旅遊季的充電問題；還要發展數位化，提供駕駛充電時間和地點等資訊，不能讓駕駛為此擔心。

客戶 電動汽車

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