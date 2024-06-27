北京放寬樓市政策動了 首套房最低首付款比率降至20%

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
北京市昨天宣布放寬樓市政策，將首套房最低首付款比率從30%調降為20%，並降低房貸利率。 中新社
北京市昨天宣布放寬樓市政策，將首套房最低首付款比率從30%調降為20%，並降低房貸利率。 中新社

北京市昨（26）日宣布放寬樓市政策，將首套房最低首付款比率從30%調降為20%，並降低房貸利率。專家認為，此次北京政策信號意義很大，北京是四個一線城市中最後一個調整房貸首付和利率政策的城市，意味著四個一線城市政策總體上都積極調整到位。

北京市住建委昨天公布《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，明確實施調整商業性個人住房貸款最低首付款比率和利率下限，調整住房公積金個人住房貸款最低首付款比率，支持多子女家庭改善性住房需求，開展住房「以舊換新」活動等政策措施。

北京樓市新政策
北京樓市新政策

《通知》指出，購買首套住房，最低首付款比率調整為不低於20%，貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點，調整後5年期以上房貸利率下限為3.5%。購買二套住房，位於五環以內的，最低首付款比率調整為不低於35%，貸款利率下限調整為不低於LPR減5個基點，調整後5年期以上房貸利率下限為3.9%。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，北京首套房最低首付比率從30%調整至20%，降低首付比率是今年第2季最大的政策，尤其是5月17日樓市新政後，全國各地普遍降低首付比率。北京降低首付比率，使得購房門檻進一步降低。

此前北京對於城六區和非城六區都落實三成首付政策，此次繼續降低，也說明降低首付成為北京當前樓市政策中的重要工具。對於降低購房成本有非常明顯的作用。按照人民幣500萬元的總價新房來說，過去首付款需要150萬元，而現在直接變為100萬元，直接減少50萬元，有助於提振購房需求。

嚴躍進表示，首套房利率為LPR減45個基點，即調整後首套房房貸利率為3.5%，此前利率為4.05%，按照100萬貸款本金、30年本息攤還計算，原來房貸總利息支出人民幣72.9萬元，而按照新政計算，利息總支出為61.7萬元，房貸利率新政為購房成本減少11.3萬元。

《通知》還提出住房「以舊換新」活動，北京市房地產業協會、房地產仲介產業協會將搭建對接平台，鼓勵更多開發企業、經紀機構參與「以舊換新」，對居民家庭出售舊房購買新房的，房地產經紀機構優先推動舊房交易，舊房成功出售後，相關訂金轉為購買新房的首付款；如在一定時期內未能成功出售的，開發企業則無條件退還訂金。

北京 套房 房地產

延伸閱讀

菲律賓稱向北京發出普通照會 雙方或很快對話

北京放寬樓市政策 首套房首付比最低兩成

地鐵暴力逼讓座 北京65歲男遭行拘

路透：美調查中電信3巨頭 憂數據送北京

相關新聞

北京放寬樓市政策動了 首套房最低首付款比率降至20%

北京市昨（26）日宣布放寬樓市政策，將首套房最低首付款比率從30%調降為20%，並降低房貸利率。專家認為，此次北京政策信...

大陸電動車產量今年衝千萬輛 鼓勵業者赴歐投資…拓展全球版圖

大陸科學技術協會主席、科學技術部前部長萬鋼昨（26）日出席2024年夏季達沃斯論壇預估，大陸電動車產量今年有望突破1,0...

集微半導體大會全議程來了，廈門見！

6月28日-29日，以“跨越邊界 新質未來”為主題的2024第八屆集微半導體大會將在廈門國際會議中心酒店擧辦，大會滙聚衆多國內外半導體領域知名專家及行業領袖及政、產、學、研、用、投等多個產業圈層，打造

逾810億美元…中拉農產貿易 10年多1倍

6月25日，山東省政府新聞辦舉行記者會，介紹第三屆中國—拉美和加勒比農業部長論壇籌備情況。大陸農業農村部國際合作司副司長...

上海機場跨境電商 運量大增

6月24日凌晨3點52分，一批海外消費者在跨境電商平台購買的合計70噸跨境電商貨物，搭乘東航物流CK223航班，自上海浦...

刺激消費 過境免簽國擬增

大陸國家發改委會同多部門聯合印發的「關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施」24日對外公布。這份文件提出，持續優化出入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。