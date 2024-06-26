中國銀行預估 大陸今年GDP增長5.2%

中國銀行研究院報告預計，下半年中國大陸經濟將保持平穩運行，預計第二、三季國內生產總值（GDP）按年分別增長5.1%左右、5.2%左右，全年增長5.2%左右。

據京報網，中國銀行報告稱，應加快推動新一輪財稅體制改革，從根本上解決當前財政運行緊平衡和地方債務等問題，推動財政政策逐步從重投資轉向投資與消費並重。貨幣政策方面，需要保持流動性合理充裕，確保銀行信貸投放能力不降。

在房地產領域，則應繼續加大政策支持力度，積極拓展資金來源，因地制宜推動存量房收儲；同時以改革推動房企風險化解，可考慮全面引入破產重整制度。

報告認為，未來房地產市場的深度調整仍將持續一段時間，企業端風險還將繼續暴露，要警惕房地產對全社會信心和預期的打擊由短期變為長期。

報告預計前三季和全年固定資產投資分別累計增長4.2%和4.4%左右。出口方面有望延續增長趨勢，預計今年三季度出口按年增長6.2%左右，全年增長4.3%左右。

該行預計三季居民消費價格指數(CPI)、工業出廠者價格指數(PPI)分別按年升0.7%和下降0.5%左右，全年分別按年升0.6%和下降1%左右。