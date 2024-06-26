李強主持陸國常會 重點研究利用外資

綜合陸媒報導，大陸國務院常務會於26日召開，會議由大陸國務院總理李強主持，會議研究利用外資工作，並指出，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資。值得注意的是，會中稱要推出新一輪服務業擴大開放試點舉措。

在具體措施上，會議提及要深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等。

會議表示，要持續提升投資便利化水平，優化藥品、醫療器械等領域外資政策，進一步強化服務保障機制；打造「投資中國」品牌，修訂發佈新版《鼓勵外商投資產業目錄》，提高外籍人員工作便利度。

大陸商務部最新數據顯示，今年前五月實際使用外資金額人民幣4,125.1億元，年減28.2%，引起外界關注，甚至有分析認為大陸吸引外資的傳統優勢正在弱化。

中國人民大學經濟研究所教授毛振華近期在北京日報撰文指出，在大國博弈和逆全球化趨勢的背景下，大陸繼續引進外資有助於減緩產業鏈特別是高端產業鏈外移的壓力。此外，在亟須提高全要素生產率狀態下，外資依然能夠帶來技術、管理以及商業模式等領域的外溢效應。