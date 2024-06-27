逾810億美元…中拉農產貿易 10年多1倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

6月25日，山東省政府新聞辦舉行記者會，介紹第三屆中國—拉美和加勒比農業部長論壇籌備情況。大陸農業農村部國際合作司副司長彭廷軍在會上介紹，2023年，中國大陸與拉美和加勒比地區農產品貿易額達810.3億美元，比10年前多了一倍。

中新社報導，彭廷軍介紹，截至目前，大陸對拉美農業直接投資存量約20億美元，是10年前的4倍。大陸是拉美和加勒比地區第二大貿易夥伴，農產品貿易在中拉貿易中占重要地位。阿根廷牛肉、厄瓜多白蝦、智利櫻桃、宏都拉斯咖啡等越來越多的拉美優質農產品進入大陸市場。大陸已與秘魯、智利、哥斯大黎加、厄瓜多、尼加拉瓜簽署自貿協定，為經貿關係帶來更多機遇。

彭廷軍說，大陸與拉美和加勒比地區農業科技合作日益頻密。中拉開展了近400個農業培訓項目。大陸與阿根廷、智利、古巴、墨西哥、秘魯通過設立農業技術聯合實驗室和研究中心、示範農場等，推動科技創新。

厄瓜多 智利 阿根廷

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