聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺激消費 過境免簽國擬增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家發改委會同多部門聯合印發的「關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施」24日對外公布。這份文件提出，持續優化出入境政策措施，積極研究增加過境免簽政策國家數量。

中新社報導，發改委表示，促進消費穩定增長，關鍵是要把蘊藏的巨大消費潛力釋放出來。打造消費新場景有助於更好順應消費場景變化新趨勢，不斷提升優質商品和服務，推動以高質量供給引領和創造市場需求。　

為此，「措施」圍繞餐飲消費、文旅體育消費、購物消費、大宗商品消費、健康養老托育消費和社區服務消費等方面制定一系列政策舉措，旨在加速推動消費場景應用升級和數位賦能，培育和壯大消費新增長點。　　

其中，在培育文旅體育消費新場景方面，「措施」明確提升入境旅遊便利水平。適當增加主要客源國的入境航班頻次，推出更多優質入境旅遊產品和服務。聚焦「食、住、行、遊、購、娛、醫」等場景，確定重點場所及重點商戶名錄，推動受理境外銀行卡。提高外籍遊客在大陸購票、餐飲、住宿、出行、預約的便利化水平。

在培育大宗商品消費新場景方面，汽車消費備受關注。「措施」提出鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標。穩步推進自動駕駛商業化落地運營，打造高階智能駕駛新場景。開展智能汽車「車路雲一體化」應用試點。

此外，培育健康養老托育消費和社區消費新場景亦被列入重點任務。官方鼓勵養老機構與醫療衛生機構通過毗鄰建設、簽約合作等方式滿足老年人健康養老服務需求。

和服 托育 體育

延伸閱讀

贊助原鄉體育發展 高市原民會主委阿布斯：讓選手無後顧之憂

科赫家族225億買下籃網隊15%股權 富比士：這筆投資並不昂貴

批陸「煽動反美情緒」 美駐華大使：贊成人民接觸卻暗中阻撓

台女被友邦帛琉海關查私密處？ 外交部說話了

相關新聞

北京放寬樓市政策動了 首套房最低首付款比率降至20%

北京市昨（26）日宣布放寬樓市政策，將首套房最低首付款比率從30%調降為20%，並降低房貸利率。專家認為，此次北京政策信...

大陸電動車產量今年衝千萬輛 鼓勵業者赴歐投資…拓展全球版圖

大陸科學技術協會主席、科學技術部前部長萬鋼昨（26）日出席2024年夏季達沃斯論壇預估，大陸電動車產量今年有望突破1,0...

集微半導體大會全議程來了，廈門見！

6月28日-29日，以“跨越邊界 新質未來”為主題的2024第八屆集微半導體大會將在廈門國際會議中心酒店擧辦，大會滙聚衆多國內外半導體領域知名專家及行業領袖及政、產、學、研、用、投等多個產業圈層，打造

逾810億美元…中拉農產貿易 10年多1倍

6月25日，山東省政府新聞辦舉行記者會，介紹第三屆中國—拉美和加勒比農業部長論壇籌備情況。大陸農業農村部國際合作司副司長...

上海機場跨境電商 運量大增

6月24日凌晨3點52分，一批海外消費者在跨境電商平台購買的合計70噸跨境電商貨物，搭乘東航物流CK223航班，自上海浦...

刺激消費 過境免簽國擬增

大陸國家發改委會同多部門聯合印發的「關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施」24日對外公布。這份文件提出，持續優化出入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。