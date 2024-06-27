刺激消費 過境免簽國擬增

大陸國家發改委會同多部門聯合印發的「關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施」24日對外公布。這份文件提出，持續優化出入境政策措施，積極研究增加過境免簽政策國家數量。

中新社報導，發改委表示，促進消費穩定增長，關鍵是要把蘊藏的巨大消費潛力釋放出來。打造消費新場景有助於更好順應消費場景變化新趨勢，不斷提升優質商品和服務，推動以高質量供給引領和創造市場需求。

為此，「措施」圍繞餐飲消費、文旅體育消費、購物消費、大宗商品消費、健康養老托育消費和社區服務消費等方面制定一系列政策舉措，旨在加速推動消費場景應用升級和數位賦能，培育和壯大消費新增長點。

其中，在培育文旅體育消費新場景方面，「措施」明確提升入境旅遊便利水平。適當增加主要客源國的入境航班頻次，推出更多優質入境旅遊產品和服務。聚焦「食、住、行、遊、購、娛、醫」等場景，確定重點場所及重點商戶名錄，推動受理境外銀行卡。提高外籍遊客在大陸購票、餐飲、住宿、出行、預約的便利化水平。

在培育大宗商品消費新場景方面，汽車消費備受關注。「措施」提出鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標。穩步推進自動駕駛商業化落地運營，打造高階智能駕駛新場景。開展智能汽車「車路雲一體化」應用試點。

此外，培育健康養老托育消費和社區消費新場景亦被列入重點任務。官方鼓勵養老機構與醫療衛生機構通過毗鄰建設、簽約合作等方式滿足老年人健康養老服務需求。