快訊

日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

王柏傑「開她車酒駕」…謝欣穎受男友牽連首露面 還原情況：當天真的沒喝

卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

中國大查稅之際 個人所得稅APP新顯示5項收入引議

中央社／ 台北26日電

中國多地「稅務倒查30年」引發人心惶惶之際，個人所得稅APP近日新增展示「經營所得」、「利息、股息、紅利所得」等5項個人所得項目，引發一面倒質疑批評聲浪。官方則稱，此舉不會改變匯算清繳方式。

中國多地稅務部門近期要求上市公司補繳高額欠稅，多個省市更成立「警稅合成作戰中心」，宣布打擊涉稅違法行為，重創民營企業與證券市場信心。外界解讀，這是地方政府財政惡化，藉「倒查30年」開闢財源。

與此同時，中國財政部24日發布，今年1至5月，個人所得稅收人民幣6072億元（約新台幣2.73兆元），比去年同期減少6%。

根據每日經濟新聞報導，近日，個人所得稅APP更新引起社會廣泛關注。

目前該APP在「收入納稅明細」中，新增展示5項個人所得，分別為「經營所得」，「利息、股息、紅利所得」，「財產租賃所得」，「財產轉讓所得」和「偶然所得」。

此前，個人所得稅APP的「收入納稅明細」僅展示工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等綜合所得。

對此，納稅服務熱線12366客服人員宣稱，個人所得稅匯算清繳是指個人所得稅綜合所得年度匯算清繳，即個人所得稅法中提到的前4項個人所得，「此次新增展示的5項個人所得主要是查詢、展示的作用，並不改變匯算清繳方式。」

報導引述上海慮遠律師事務所律師鍾瀏漪指出，新增的5項納稅項目主要是基於個人從事經營活動或擁有財產所產生的收入，而原有的4項綜合所得則主要是與個人勞動所得相關。前4項綜合所得按納稅年度合併計算個人所得稅，而後5項所得則分別計算個人所得稅。

消息傳出後，中國出現一面倒的負面聲浪。在社交平台相關新聞討論區，網友解讀「誰也跑不掉」；批評當局「小錢查得明明白白」、「想法設法搜刮」、「竭澤而漁」。不少人評估「大家又開始要喜歡現金交易了」。

許多投資人反問，個稅APP增加「利息、股息、紅利所得」，那專項扣除額是否應該加上「股票虧損」；「股票虧了100萬，能抵扣多少個稅？」

陸媒今日頭條26日一則報導提到，大家之所以這麼激動，主要還是因為「錢」這個敏感詞。畢竟，對於大多數普通人來說，每個月賺的錢本來就不多，要是再交更多的稅，那日子可就更難過了。

利息 律師 財產

延伸閱讀

通膨持續升溫 澳洲央行跟今年降息說拜拜

莊翠雲：今年稅收可達成預算目標 已提前還債1158億

元大金（2885）除權今最後上車日！肥羊喊「快衝」：之後才買該檢查腦袋

子女結婚該送現金還是房子才節稅？ 挑「1時間」贈與可得最大免稅額度

相關新聞

科赫家族225億買下籃網隊15%股權 富比士：這筆投資並不昂貴

NBA布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴董事會主席蔡崇信，出售NBA籃網隊15%股權有最新進展，外媒披露籃網最新交易內幕，美國...

海基會「混團」登陸交流有譜？羅文嘉：橋還沒架起來

海基會新任董事長鄭文燦上任後積極推動兩岸兩會交流，所提出的「混團」登陸交流方式也受到外界關注，關於這一倡議的具體進展，海...

北京放寬樓市政策 首套房首付比最低兩成

在其他一線城市放寬限購後，北京放寬樓市政策，將首套商品住房最低首付款比例調整為不低於20%。五環以內的二套商品住房最低首...

第1季賣出1,190萬支AI手機 大陸成了AI手機的最大潛在市場

AI浪潮之下，大陸已經成為AI手機的最大潛在市場。根據Canalys 發布的關於「AI手機對中國消費者的吸引力」報告，2...

李強主持陸國常會 重點研究利用外資

綜合陸媒報導，大陸國務院常務會於26日召開，會議由大陸國務院總理李強主持，會議研究利用外資工作，並指出，外資企業在構建新...

離岸人民幣兌美元匯率跌破7.3 創7個月新低

中國經濟疲軟導致資金加速外流下，人民幣兌美元匯率近來持續走軟。綜合中國財經媒體報導，離岸人民幣兌美元匯率今天傍晚跌破7....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。