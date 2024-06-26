北京放寬樓市政策 首套房首付比最低兩成

在其他一線城市放寬限購後，北京放寬樓市政策，將首套商品住房最低首付款比例調整為不低於20%。五環以內的二套商品住房最低首付款比例不低於35%；五環以外的最低首付款比例不低於30% 。

根據北京市住建委等部門印發《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》（以下簡稱《通知》），明確實施調整商業性個人住房貸款最低首付款比例和利率下限，調整住房公積金個人住房貸款最低首付款比例，支持多子女家庭改善性住房需求，開展住房「以舊換新」活動等政策措施。

其中，《通知》提出調整本市商業性個人房屋貸款相關政策。1.購買首套住房。最低首付款比例調整為不低於20%，貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減45個基點，調整後5年期以上房貸利率下限目前為3.5%。

2.購買二套住房。位於五環以內的，最低首付款比例調整為不低於35%，貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減5個基點，調整後5年期以上房貸利率下限目前為3.9%。

位於五環以外的，最低首付款比例調整為不低於30%，貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減25個基點，調整後5年期以上房貸利率下限目前為3.7%。

此外，《通知》提出支持多子女家庭改善性住房需求。對本市戶籍二孩及以上的多子女家庭，購買第二套住房的，在個人住房貸款中認定為首套住房。

《通知》還提出組織進行住房「以舊換新」活動。北京市房地產業協會、房地產中介產業協會將搭建對接平台，鼓勵更多開發企業、經紀機構參與，共同為「以舊換新」居民提供更優質的服務。對居民家庭出售舊房購買新房的，房地產經紀機構優先推動舊房交易，舊房成功出售後，相關訂金轉為購買新房的首付款；如在一定時期內未能成功出售的，開發企業則無條件退還訂金。