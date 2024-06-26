快訊

日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

王柏傑「開她車酒駕」…謝欣穎受男友牽連首露面 還原情況：當天真的沒喝

卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

離岸人民幣兌美元匯率跌破7.3 創7個月新低

中央社／ 台北26日電
綜合中國財經媒體報導，離岸人民幣兌美元匯率今天傍晚跌破7.3元兌1美元關卡，創下2023年11月以來的波段新低。（美聯社）
綜合中國財經媒體報導，離岸人民幣兌美元匯率今天傍晚跌破7.3元兌1美元關卡，創下2023年11月以來的波段新低。（美聯社）

中國經濟疲軟導致資金加速外流下，人民幣兌美元匯率近來持續走軟。綜合中國財經媒體報導，離岸人民幣兌美元匯率今天傍晚跌破7.3元兌1美元關卡，創下2023年11月以來的波段新低。

路透社日前報導分析，在中國投資人對經濟復甦及資本市場後勢預期欠佳下，近來紛紛將資金轉往收益率較高的市場，造成中國大量資本外流進入香港等地，導致人民幣匯率貶值壓力大增。

報導提到，特別是中國官方推出一連串刺激房地產行業復甦的措施不如外界預期後，投資人幾乎已經耗盡了對官方有力政策的期待與耐心。

中國財經官員近來紛紛對人民幣匯率信心喊話。

中國人民銀行行長潘功勝19日在陸家嘴論壇宣稱，人民幣匯率「在複雜形勢下保持基本穩定」。並指中國堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性。但同時「強化預期引導」，「堅決防範匯率超調風險」。

中國人民銀行副行長兼國家外匯管理局長朱鶴新則稱，未來的中國外匯市場「有基礎、有條件保持穩健運行」，人民幣匯率將「在合理均衡水準上保持基本穩定」。未來將繼續高度關注外部環境變化，進一步充實用好政策工具箱，防範人民幣匯率超調（超幅度調整）和異常跨境資金流動風險。

中國人民銀行 人民幣 風險

延伸閱讀

能源路徑難減碳 彭啟明坦言：2030年前減量目標難達到

雞蛋供需失衡 大成：市場將慢慢恢復

人民幣持續走弱 離岸人民幣逐漸逼近7.3

加強亞太工作 IMF設立上海區域中心

相關新聞

科赫家族225億買下籃網隊15%股權 富比士：這筆投資並不昂貴

NBA布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴董事會主席蔡崇信，出售NBA籃網隊15%股權有最新進展，外媒披露籃網最新交易內幕，美國...

海基會「混團」登陸交流有譜？羅文嘉：橋還沒架起來

海基會新任董事長鄭文燦上任後積極推動兩岸兩會交流，所提出的「混團」登陸交流方式也受到外界關注，關於這一倡議的具體進展，海...

北京放寬樓市政策 首套房首付比最低兩成

在其他一線城市放寬限購後，北京放寬樓市政策，將首套商品住房最低首付款比例調整為不低於20%。五環以內的二套商品住房最低首...

第1季賣出1,190萬支AI手機 大陸成了AI手機的最大潛在市場

AI浪潮之下，大陸已經成為AI手機的最大潛在市場。根據Canalys 發布的關於「AI手機對中國消費者的吸引力」報告，2...

離岸人民幣兌美元匯率跌破7.3 創7個月新低

中國經濟疲軟導致資金加速外流下，人民幣兌美元匯率近來持續走軟。綜合中國財經媒體報導，離岸人民幣兌美元匯率今天傍晚跌破7....

華為汪濤：今年將有30多款終端支持5.5G

進入2024年，5G-A（5.5G）的商用正式拉開大幕。華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤26日表示，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。