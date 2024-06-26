離岸人民幣兌美元匯率跌破7.3 創7個月新低

中國經濟疲軟導致資金加速外流下，人民幣兌美元匯率近來持續走軟。綜合中國財經媒體報導，離岸人民幣兌美元匯率今天傍晚跌破7.3元兌1美元關卡，創下2023年11月以來的波段新低。

路透社日前報導分析，在中國投資人對經濟復甦及資本市場後勢預期欠佳下，近來紛紛將資金轉往收益率較高的市場，造成中國大量資本外流進入香港等地，導致人民幣匯率貶值壓力大增。

報導提到，特別是中國官方推出一連串刺激房地產行業復甦的措施不如外界預期後，投資人幾乎已經耗盡了對官方有力政策的期待與耐心。

中國財經官員近來紛紛對人民幣匯率信心喊話。

中國人民銀行行長潘功勝19日在陸家嘴論壇宣稱，人民幣匯率「在複雜形勢下保持基本穩定」。並指中國堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性。但同時「強化預期引導」，「堅決防範匯率超調風險」。

中國人民銀行副行長兼國家外匯管理局長朱鶴新則稱，未來的中國外匯市場「有基礎、有條件保持穩健運行」，人民幣匯率將「在合理均衡水準上保持基本穩定」。未來將繼續高度關注外部環境變化，進一步充實用好政策工具箱，防範人民幣匯率超調（超幅度調整）和異常跨境資金流動風險。