第1季賣出1,190萬支AI手機 大陸成了AI手機的最大潛在市場

AI浪潮之下，大陸已經成為AI手機的最大潛在市場。根據Canalys 發布的關於「AI手機對中國消費者的吸引力」報告，2024年第1季，大陸市場依靠作為本土廠商的先發主場及市場高階化結構，AI手機出貨量達1,190萬支，佔據全球AI手機出貨的 25%。

值得注意的是，報告還提到，大陸是全球前三大智慧手機市場中AI興趣傾向最強的市場，大陸消費者在調查中展現出了對新技術更開放的態度。

其中，大陸有約43%的用戶對於AI手機有著高度興趣，德國、印度、墨西哥和美國的這一比例則分別為9%、38%、22%以及15%。當興趣轉化為購買需求，這意味著中國將成為AI手機的最大潛在市場。

Canalys預測，具備AI功能的智慧手機市占將呈指數級增長，到2028年將達到54%，2023年至2028年的複合年增長率為63%，這得益於消費者對增強功能的需求。

華為於2023年率先將大模型接入手機，使得手機可以執行文本生成、知識查找、資料總結、智慧編排等複雜任務。之後，其他廠商迅速跟進，例如小米訓練出更為羽量級的語言大模型，參數規模為13億和60億兩種。

小米內部認為，羽量級模型也有其存在的市場空間，這是端側大模型的特殊要求，也是一家智慧設備廠商入局大模型的必經之路。

緊接著，vivo則推出了藍心大模型，同樣主打輕量化，利於進行手機當地語系化的數據處理；榮耀則推出了端側70億參數平台級AI大模型，並宣佈與百度智能雲達成戰略合作。