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華為汪濤：今年將有30多款終端支持5.5G

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤26日表示，今年將有30多款手機、客戶終端設備（CPE）來全面支持5.5G。IT之家
華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤26日表示，今年將有30多款手機、客戶終端設備（CPE）來全面支持5.5G。IT之家

進入2024年，5G-A（5.5G）的商用正式拉開大幕。華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤26日表示，目前已經有60多家運營商和合作夥伴宣布5.5G商用元年的到來，同時5G終端也已經做好準備，今年將有30多款手機、客戶終端設備（CPE）來全面支持5.5G，都將繼續推進數字浪潮滾滾向前。

快科技報導，汪濤在2024MWC上海通信展上指出，5G是全球發展最快的一代移動通信技術，目前全球320張5G網路服務18億使用者，5G使用者發展速度是4G同期的3倍。

就在6月18日，5.5G的第一個標準版本3GPP Rel-18在上海凍結，這是5G產業發展的里程碑事件，代表2024年成為5.5G商用元年。

在汪濤看來，5.5G是確定性的產業路徑，一方面可以保護已有投資，另一方面，可以帶來新的商業機會，拓寬商業邊界。

面向2030年，全行業需要持續推動5.5G技術的增強，推進5G產業健康發展，讓5G有更持久的生命力，全面實現5G改變社會的願景

目前，華為也在和產業鏈上下游緊密合作，華為聯合5.5G電信商發布5.5G商用領航計畫，華為與合作夥伴達成六項共識，將攜手從領航電信商聚力、打造領航城市、升級經營模式、驅動業務創新、高品質建網、共推生態繁榮六個方面共同推動5.5G發展。

5G-A（5.5G）全稱是5G-Advanced，是5G的增強版，也是向6G演進的關鍵通信技術。

除了網速相比5G快了10倍之外，5.5G能有效支持5G應用規模增長和數位化創新發展。

作為5G通向6G的必由之路，5.5G將對部分6G關鍵技術進行提前驗證，為6G標準制定和技術落地累積寶貴經驗。

例如裸眼3D、XR、雲手機等應用被視為5.5G的典型應用場景，5.5G將加速人、家、物、行業、車五大聯接的升級，支撐新體驗、新聯接、新業務的發展。

上海 使用者 願景

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