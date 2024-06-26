遭大陸批阻撓陸媒記者駐點 陸委會：輪替機制運作正常

兩岸媒體駐點是兩岸交流的重要窗口，不過新冠疫情後我方政府對於大陸駐台記者的諸多新舉措傳出不少爭議，目前陸媒駐台記者人數仍遠未恢復到疫情前的規模，大陸國台辦26日公開呼籲我方政府勿阻撓、停止破壞兩岸正常新聞交流合作，陸委會晚間回應，「政府支持兩岸新聞正常交流」，陸媒駐點相關輪替機制運作正常。

大陸國台辦發言人朱鳳連26日表示，兩岸媒體互派記者駐點採訪，有利於促進兩岸交流、推進兩岸關係發展。她批評民進黨當局之前以疫情防控為由，粗暴中止大陸媒體記者赴台駐點正常輪換，影響駐點媒體的正常工作，表示強烈不滿，敦促民進黨當局停止阻撓干擾大陸記者在台灣駐點採訪報導，停止破壞兩岸正常新聞交流合作，切實尊重和保障大陸記者在台灣採訪報導的權益。

陸委會26日晚間回應本報記者詢問表示，政府支持兩岸新聞正常交流，陸媒記者來台駐點屬專業交流範疇，目前皆透過專案方式申請來台輪替，「本會及主管機關文化部均依政府相關法令規定及行政程序辦理，相關輪替機制運作正常」。

而就「新華社案」，國台辦26日痛批「自由時報這篇報導是一篇徹頭徹尾的假新聞，純粹是造謠」，同時也點名民進黨當局「慣於指使綠營媒體對台灣民眾進行認知欺詐，分化台灣社會，煽動兩岸敵意對立，肆意的栽贓陷害、恐嚇，懲罰不同立場的媒體，破壞兩岸關係發展」。

陸委會則表示，陸媒記者來台駐點應遵守「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」及「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」相關規定，不得從事如製播政論節目等與許可目的不符之活動。

陸委會的回應並未證實確有此事發生，僅強調「有關媒體報導有陸媒駐點記者涉及介入我電視台政論節目製作一事，本會將協同文化部、通傳會等主管機關就個案事實進行查明，並依法處理」。