海基會「混團」登陸交流有譜？羅文嘉：橋還沒架起來

海基會新任董事長鄭文燦上任後積極推動兩岸兩會交流，所提出的「混團」登陸交流方式也受到外界關注，關於這一倡議的具體進展，海基會副董事長羅文嘉坦言「橋還沒架起來」，也再度喊話陸方，善意堆疊是要互相，如果是單向可能會心很累，重申兩岸就是因為有不同，所以才要交流。

26日下午是海基會改組後首次背景說明會，對於本報記者詢問鄭文燦「混團」登陸倡議的進展，海基會副董事長羅文嘉回應指，善意是要一一件堆疊，有時候堆疊好不容易，「比如到10層樓高，我們堆到一層樓高，一件事又把它摧毀，但我們從來沒有放棄」。

他強調，善意堆疊是要互相彼此，若是單向、單方面不會有堆疊善意的效果，「甚至可能久了之後一方就會疲憊了，就會累了，就會心很累，然後就會就停在那裡，甚至後退」。

對於「混團」，羅文嘉指出，並非一定要照這個方法，只是我們把善意提出來，希望對方能不能堆疊上去，「有可能最後會有一個方式，也許不是我們一開始想的方式，但是目前我們這方向已經提出來了，我們希望有雙向的互動」，海基會不會只是從形式上對方的立場宣示去解讀「對方就是不想」，而是要保持各種的開放的可能性。

他坦言，做橋梁的人就要努力去架橋梁，「混團的可能性想法也就是一個橋梁，但這個橋梁目前還沒有完全架起來」。他後續並指出，如果有一些成果或合適的結果，適當時間，就會跟大家分享。

而對於大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日回應鄭文燦「混團」倡議指出，民進黨當局拒不承認九二共識是阻礙兩岸對話往來的主要原因，羅文嘉則回應，尊重對岸的相關機構有其工作要求以及發言的立場，這點可以理解，但是兩岸就是因為有不同，所以才要交流，如果都相同，大家都不必那麼大費周章，那麼多機制、過程，需要那麼多對話，所以承認和理解、尊重兩岸的不同，才是化解不同最好的方式。

現場有媒體觀察到羅文嘉大多以大陸稱呼對岸，羅文嘉則回應指出，有時候用詞遣句我們都盡量不去（製造爭議），「我們會尊重對方的感受，也希望對方在做任何一件事，能尊重我方的感受，尊重台灣社會的感受」。

他並透露，這兩個多禮拜，與海基會董事長鄭文燦很積極拜會各領域不同意見領袖，他強調「兩岸問題其實國內一定要團結、一定要有共識，如果我們國內不團結、沒有共識，我們怎麼去面對另外一個可能跟我們意見很不同，甚至會有敵意，甚至會威脅我們這樣一個政權或政府」。

他證實有拜會目前正在大陸訪問的立法院前院長王金平，「聊了很多，天南地北無所不聊」，不設前提交換彼此的看法經驗，不管是跟王金平或任何其他人，加上已拜訪國會的不同政黨立委，「我都覺得收穫很多，對我們工作幫助很大」。