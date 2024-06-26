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網紅波特王指北京文化統戰 國台辦：歡迎他再來

中央社／ 北京26日電
網紅波特王認為大陸透過邀請台灣網紅赴陸拍片，進行文化統戰。(聯合報資料照片)
網紅波特王認為大陸透過邀請台灣網紅赴陸拍片，進行文化統戰。(聯合報資料照片)

台灣網紅「波特王」指北京對台進行文化統戰，7月會有許多台灣網紅接受招待到中國大陸旅遊拍片。國台辦今天說，這位網紅也曾多次到大陸交流旅遊，只要他願意來「傳遞正能量」，歡迎他再來。

有媒體在中國國務院台灣事務辦公室26日例行記者會提及，波特王指7月下旬開始，將有越來越多台灣網紅到中國大陸旅遊拍片，招待主辦單位是海峽兩岸青年協會，邀約名義是參加兩岸青年文化月，這是「砸錢對台灣文化統戰」。

對此，朱鳳蓮回答，「互聯網是有記憶的，你提到的這位網紅也曾經多次來大陸交流旅遊。只要他願意來大陸『傳遞正能量』，我們歡迎他再來。但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持」。

她並提到，近期在優兔、小紅書等社群平台，外國直播主透過144小時免簽政策到中國大陸旅遊體驗的影片非常火爆，總播放量已逾10億次。台灣民眾只要持台胞證就可以免簽注到中國大陸，更為方便。

YouTuber波特王12日在Threads發文說，海峽兩岸青年協會以「兩岸青年文化月」名義，以招待「機加酒」（機票加住宿）互惠模式邀請台灣網紅到中國旅遊拍片，內容完全不用談論政治，因此可能也看不出是海青會邀約，預計7月下旬會有10組人參加。波特王稱這是中國國務院撥預算對台灣進行文化統戰。

網紅 青年

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