回應陸「懲獨」意見 海基會副董羅文嘉：雖不具管轄權但小心為上

大陸方面6月21日公布22條「懲治台獨意見」，引起兩岸關係的擔憂，而海基會副董事長羅文嘉認為，大陸雖然不對台灣具有管轄權，但還是「小心為上」，也呼籲大陸盡量避免用這種威脅恐嚇方式對台灣社會。

海基會26日下午舉行背景說明會，由副董事長兼秘書長羅文嘉親自主持，副秘書長蔡孟君也到場陪同。就大陸懲獨22條意見，羅文嘉表示，海基會立場與總統府、陸委會一致，「中華人民共和國對我們不具司法管轄權，它任何法律規範，對國人沒有約束力」。

他並指出，海基會畢竟在交流第一線，有兩點可以做補充，第一是希望兩岸能夠透過正常的交流，健康有序的對話來解決雙方的歧異、促進理解，這是海基會的工作的方向跟目標，但是羅文嘉提到，如果類似22條意見，這種方式是一種威脅恐嚇，「對於兩岸正常交流正向交流，基本上不僅沒有幫助，而且可能會有傷害」。

他認為，在海基會立場，在交流過程中，一定會有不少國人要赴大陸，不管是念書、經商或是旅遊，在交流的軌道上這些事情每天都在進行，「而且在我們期盼中是希望它越來越熱烈，越來越正向」，但面對22條意見，「我們要提醒國人還是要小心為上，雖然不具司法管轄權，但是它其中有幾個意見其實充滿不確定性」。

他歷數大陸國安相關法規指出，包括去年7月1號實施「反間諜法」、加上「對外關係法」、「愛國主義教育法」、「保守國家秘密法」，以及6月21日的「22條意見」，還有7月馬上要來臨的「國家安全機關行政執法程序規定」、「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」。他特別提到7月兩個規定，「可以隨時檢查任何人的電子設備，所以電子設備包含你的手機、電腦，這些在相關規定裡頭，他檢查出來所的資料都可以作為所謂刑事犯罪的證據」。

羅文嘉透露，在過去幾年確實出現，已經到目前為止有7件我方的國人，因為國安相關法規遭到中國大陸國安部門或司法部門留置、收押、判決、服刑等。

他再度指出，「22條意見」裡頭有無限期追溯、終身追溯、可以發佈全球的通緝甚至逮捕，「這些你不知道，在正常的民主國家可能都不會配合，但是這些事情都是不確定性和風險性」。他再度呼籲希望兩岸能夠朝正向的交流，「通過交流對話，來化解不同、尋找相同」，儘量避免用這樣的威脅恐嚇的方式，「這對台灣社會只會產生反作用力，而不會有正向的作用」。