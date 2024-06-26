李強談中國產品的競爭力：不是「補」出來的

中國國務院總理李強昨日出席夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會上表示，中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是在公平競爭下，一步步拚出來、幹出來的。

據新華社昨晚報導，李強在會上還介紹了當前中國經濟形勢與政策，並強調有信心實現全年經濟社會發展預期目標，也有能力保持中國經濟長期向好。

李強又稱，中國注重以科技創新引領產業創新，加快建設現代化產業體系。此外，他又表示，中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是包括外企在內的各類企業在公平競爭的賽道上一步步「拚出來、幹出來」的。

他也歡迎各方投資與深耕中國，共享中國高質量發展紅利。

歐盟近來宣布對中國進口電動車加徵反補貼關稅，以反制中國政府對電池和電動車產業的過度補貼傷害歐盟本地車業競爭力。