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榮耀發布AI離焦護眼技術 稱短暫性近視指標最高降低75度

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
榮耀CEO 趙明26 日發布 AI 離焦護眼技術，並根據實驗室數據顯示，用戶在使用具備 AI 離焦護眼技術的螢幕閱讀 25 分鐘後，短暫性近視指標平均降低 13 度，最高降低 75 度。()（IT之家）
榮耀CEO 趙明26 日發布 AI 離焦護眼技術，並根據實驗室數據顯示，用戶在使用具備 AI 離焦護眼技術的螢幕閱讀 25 分鐘後，短暫性近視指標平均降低 13 度，最高降低 75 度。()（IT之家）

榮耀CEO 趙明26 日發布 AI 離焦護眼技術，並根據實驗室數據顯示，用戶在使用具備 AI 離焦護眼技術的螢幕閱讀 25 分鐘後，短暫性近視指標平均降低 13 度，最高降低 75 度。

IT之家報導，趙明在上海世界移動通信大會上發表主題演講，並介紹榮耀全新 AI 護眼技術，將端側 AI 與螢幕相結合，可根據使用者用眼環境和習慣，能夠讓手機螢幕變身「離焦鏡」，實現閱讀25分鐘，短暫性近視指標最高降75度。研究報告預測2050年全球近視人群將達50億，亞洲比例最高。

趙明提到，榮耀一直深耕護眼技術領域。去年底成立了綠洲護眼實驗室。他並宣布未來 3 年將投入人民幣 10 億 + 研發費用，堅持人因化、專業化、標準化的研究新方向，與德國萊茵、京東方、維信諾、天馬等產業鏈夥伴展開合作，共建健康顯示的標竿。

趙明指出，當前榮耀手機、PC 等新品均已搭載了綠洲護眼屏技術。5 月發布的榮耀 200 系列，還業內首發搭載 AI 個性化助眠顯示功能，可以透過 AI 學習睡眠習慣、識別睡眠意圖、區分時空場景，助用戶舒適好眠。

趙明還公布端側 AI 反詐檢測技術「AI 換臉檢測」，透過端側 AI 能力，該技術可自主識別使用者視頻通話中的畫面要素，如果檢測到視頻內容存在 AI 換臉，將向用戶發出風險提醒。

睡眠 近視

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