榮耀發布AI離焦護眼技術 稱短暫性近視指標最高降低75度

榮耀CEO 趙明26 日發布 AI 離焦護眼技術，並根據實驗室數據顯示，用戶在使用具備 AI 離焦護眼技術的螢幕閱讀 25 分鐘後，短暫性近視指標平均降低 13 度，最高降低 75 度。

IT之家報導，趙明在上海世界移動通信大會上發表主題演講，並介紹榮耀全新 AI 護眼技術，將端側 AI 與螢幕相結合，可根據使用者用眼環境和習慣，能夠讓手機螢幕變身「離焦鏡」，實現閱讀25分鐘，短暫性近視指標最高降75度。研究報告預測2050年全球近視人群將達50億，亞洲比例最高。

趙明提到，榮耀一直深耕護眼技術領域。去年底成立了綠洲護眼實驗室。他並宣布未來 3 年將投入人民幣 10 億 + 研發費用，堅持人因化、專業化、標準化的研究新方向，與德國萊茵、京東方、維信諾、天馬等產業鏈夥伴展開合作，共建健康顯示的標竿。

趙明指出，當前榮耀手機、PC 等新品均已搭載了綠洲護眼屏技術。5 月發布的榮耀 200 系列，還業內首發搭載 AI 個性化助眠顯示功能，可以透過 AI 學習睡眠習慣、識別睡眠意圖、區分時空場景，助用戶舒適好眠。

趙明還公布端側 AI 反詐檢測技術「AI 換臉檢測」，透過端側 AI 能力，該技術可自主識別使用者視頻通話中的畫面要素，如果檢測到視頻內容存在 AI 換臉，將向用戶發出風險提醒。