中國科協：新能源中企應在歐投資 進入產業鏈

中國科學技術協會主席萬鋼今天在一場論壇上表示，國外市場恐慌中國電動車，起於目前貿易、投資尚未結合一起，新能源產業中企應在歐投資，透過投資進入當地產業鏈。

中國科學技術協會（中國科協）主席萬鋼今天在夏季達沃斯論壇對於中國電動車國際貿易摩擦等相關議題作出上述表示。

據澎湃新聞26日報導，萬鋼表示，電動車是不可阻擋的發展大勢，中國市場已經實現國際化，（歐盟、美國）建立貿易壁壘是得不到共識的，很多歐盟國家也對此表達反對態度。

萬鋼認為，國外市場對於中國電動車感到驚訝或恐慌，這是因為目前貿易和投資尚未結合在一起；新能源產業中企可以開始嘗試在歐洲投資，透過投資使中企進入當地產業鏈，擴大全球化進程。

關於中國電動車業展現出「捲」（指過度競爭導致能量內耗），萬鋼指出，這是一種轉型焦慮。汽車市場競爭向來激烈，競爭應是良性的，目標是滿足各式客戶需求，目前中國電動車業的發展有些著急，都想爭搶更大市占率。

他表示，中國電動車企業應走向市場、走向目標客戶，了解客戶真正的需求和所能承擔的價位；如果汽車企業將競爭點放在目標客戶的需求上，車企生產的車型可能會有所減少，不過能滿足更多人的要求。

萬鋼強調，汽車業最應重視品質，電動車還很「年輕」，需要很多技術內涵，提升品質是重要一環，電動車應該更智慧化、更加安全，還要重視製造過程的輕量化、低碳化。

他認為，如果中國汽車企業把競爭放在追求高品質發展、非追求低價上，電動車發展或可進入一個更高的階段。在發展電動車上，國家需要長期目標，科學研究和創新需要領先還有長期支持，節能、環保、減碳是公眾期望。