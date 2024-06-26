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陸藝人來金馬、金曲獎？　國台辦：支持音樂影視交流

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸影星胡歌（左）日前旋風式訪台，受到極大關注，是否進一步助推兩岸影視音樂交流解禁，也備受討論。記者曾學仁／攝影
大陸影星胡歌（左）日前旋風式訪台，受到極大關注，是否進一步助推兩岸影視音樂交流解禁，也備受討論。記者曾學仁／攝影

日前大陸藝人胡歌旋風式訪台，引起兩岸音樂影視交流能否逐漸破冰的討論。在26日的記者會，面對台灣媒體提問，陸方是否會鼓勵大陸藝人來台參加2024年的金曲、金馬獎，大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，大陸一貫支持兩岸的音樂影視交流，樂見兩岸業者攜手合作，希望儘早的恢復兩岸人員往來正常化，各領域交流常態化。

朱鳳蓮26日主持國台辦例行記者會上，面對2024年金曲獎將在6月29日晚間於台北小巨蛋舉行，預計11月登場的2024年金馬獎也正在啟動報名，媒體提問，大陸是否鼓勵演藝人員透過前往台灣參加這兩個獎項的機會，與台灣的影視音樂業界進行交流，也與台灣的粉絲相見歡？

朱鳳蓮回應說，我們一貫支持兩岸的音樂影視交流，樂見兩岸業者攜手合作，共同深化兩岸文化領域的融合發展。

他說，我們希望儘早的恢復兩岸人員往來正常化，各領域交流常態化，讓兩岸的歌手和演藝人員可以順暢的交流往來，為兩岸的觀眾呈現出更多的優質影視音樂作品。

日前胡歌訪台，參加「對話青年」活動，事後，大陸國台辦發言人陳斌華說，「寶總到寶島是兩岸同胞喜聞樂見的好事」。

過去，金馬獎、金曲獎均是華人演藝圈交流盛會，但2018年第55屆金馬獎上，因一位獲獎者的致辭內容被陸方指控支持台獨，使得中共中宣部下令，暫停大陸電影和人員參加下一屆金馬獎，另金曲獎方面，雖2022年第33屆金曲獎，最佳華語男歌手獎由擁有「中國搖滾教父」之稱的崔健奪得，但他也是透過代領人領獎。

國台辦 音樂

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