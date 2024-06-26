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李強 ：中國產品競爭力不是「補」出來的，是「拚」出來的

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
6月25日，國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會。 新華社
6月25日，國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會。 新華社

據新華社昨深夜報導，6月25日下午，大陸國務院總理李強在大連出席2024年夏季達沃斯論壇外國工商界代表座談會時表示，中國有信心實現全年經濟社會發展預期目標，也有能力維持中國經濟長期向好。他並強調，中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是包括外企在內的各類企業在公平競爭的賽道上一步步拼出來、幹出來的。

報導稱，在聽取與會工商界代表發言後，李強表示，在華外國企業的成功和中國經濟的發展緊密聯繫。中國經濟的持續回升和長期向好，中國經濟的轉型升級和深刻變革，必將為各國企業成長提供新的廣闊空間。

李強介紹了當前中國經濟情勢和經濟政策。他指出，我們堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，既立足當前精準施策，解決經濟運作中的突出矛盾和問題，鞏固和增強經濟回升向好態勢，著眼長遠政策資源推動高品質發展，推動經濟結構優化升級，增強經濟發展後勁。這些政策措施的效果正在顯現。我們有信心實現全年經濟社會發展預期目標，也有能力維持中國經濟長期向好。

李強指出，發展經濟必須築牢實體經濟這個根基。我們著重以科技創新引領產業創新，加速建立現代化產業體系。一方面順應新一輪科技革命和產業變革大勢，把未來所需和國家優勢結合起來，加強基礎研究、應用研究和科技成果轉化，統籌推進新興產業培育壯大和未來產業超前佈局，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級，加速發展新質生產力。

他說，另一方面在發揮比較優勢中塑造競爭優勢。中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而是包括外企在內的各類企業在公平競爭的賽道上一步步拼出來、幹出來的。我們願與各國企業攜手努力，更能推動全球經濟創新發展。

李強強調，經濟活力怎麼樣，關鍵看企業。我們從改善預期、提振信心入手，堅持營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，下大力氣推動全國統一大市場建設，促進各類經營主體發展壯大。我們將持續擴大高水準對外開放，進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域外資准入限制，不斷提升服務業開放水平，穩步擴大制度型開放，為各國投資者提供更多機會、更好環境。希望各國企業家堅定支持經濟全球化和自由貿易。歡迎大家投資中國、深耕中國，共享中國高品質發展紅利。

報導稱，座談會由世界經濟論壇主席施瓦布主持，約40個國家和地區的200名工商界代表參加。與會工商界代表發言並提出建議，表示長期以來外國在華企業見證了中國經濟發展取得的巨大成就，讚賞中國政府為改善國內營商環境所做的努力，支持並將積極參與中國發展新質生產力，將繼續在中國投資興業，為促進中外交流合作做出積極貢獻。

實體經濟 李強 競爭力

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