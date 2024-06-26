加大科技領域創新 習近平：力拚2035變科技強國

美中科技戰持續升溫背景下，中共總書記習近平指出，必須「增強緊迫感」，加大科技創新力度，尤其是在半導體、工業母機、先進材料等六領域，要確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控，力拚2035年成為科技強國。

大陸「全國科技大會」、「國家科學技術獎勵大會」暨「兩院院士大會」24日在北京召開，中共七位常委悉數出席。習近平發表談話指出，「把我國建設成為科技強國，是近代以來中華民族孜孜以求的夢想」，現在距（2035年）實現「建成科技強國」目標只有11年，屆時應當具有居於世界前列的科技實力和創新能力，「支撐經濟實力、國防實力、綜合國力整體躍升」。

習近平點名六大科技領域

他強調，要立足「自力更生」，發揮「社會主義制度集中力量辦大事」的優勢，「把科技命脈和發展主動權牢牢掌握在自己手中」、「保障高水平安全」。

習近平並要求充分發揮「新型舉國體制優勢」，要聚焦現代化產業體系建設的重點領域和薄弱環節，針對積體電路（半導體）、工業母機、基礎軟體、先進材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術研發力度，確保重要產業鏈供應鏈自主安全可控提供科技支撐。

此外，他要求瞄準未來科技和產業發展制高點，加快新一代資訊技術、人工智慧（AI）、量子科技、生物科技、新能源、新材料等領域科技創新，培育發展新興產業和未來產業。

就目前國際局勢，習近平提及，科技革命與大國博弈相互交織，高技術領域成為國際競爭最前沿和主戰場。他更坦言，大陸原始創新能力還相對薄弱，一些關鍵核心技術受制於人、頂尖科技人才不足，「必須進一步增強緊迫感，進一步加大科技創新力度，搶占科技競爭和未來發展制高點」。

中共此番召開科技會議相當不尋常，官媒央視旗下「時政新聞眼」指出，這三場會議是首次一起舉辦，也都是中共20大後首次召開，所宣讀的「國家科學技術獎勵的決定」，則在國務院外新添「中共中央」名號。



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