寧德時代攻電動飛機跨步 首次透露航程資訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸電池巨頭寧德時代積極發展「電動載人飛機」。 （路透）
大陸電池巨頭寧德時代積極發展「電動載人飛機」。 （路透）

大陸電池巨頭寧德時代積極發展「電動載人飛機」。寧德時代董事長曾毓群昨（25）日在夏季達沃斯論壇上表示，寧德時代民用電動載人飛機合作項目取得進展，預計2027年到2028年可支持約2,000到3,000公里的航程。值得注意的是，這也是寧德時代首次透露其電動飛機的航程相關資訊。

據《中國日報》消息，曾毓群指出，寧德時代已成功試飛四噸級民用電動飛機，正在「積極投入」並加速八噸級研發。該八噸級飛機預計於2027到2028年發布，屆時可支持約2,000到3,000公里的航程。

據悉，該項目使用的電池是寧德時代旗下最新的電池技術--凝聚態電池，該電池單體能量密度高達500Wh/kg。

有分析表示，上述消息不僅代表著與當下在電動車動力電池領域250Wh/kg 的水準提升了兩倍，更代表著它已經滿足了支線客機的能量密度要求。

同時，曾毓群還透露，該公司正在研發新一代鈉離子電池，在成本、壽命和低溫性能等方面預計將有更好的表現，最快明年推出。如果用技術作為評估體系（一至十分）， 寧德時代鈉離子電池項目已經處於七分的水準。

實際上，大陸各地積極發展「低空經濟」，目前已有18個省市將低空經濟的發展寫入了2024年的政府工作報告，大部分省市都已經或正在發布相關政策，就連中西部欠發達地區都看到商機，開始積極布局。

中國民用航空局的資料顯示，預計到2025年，大陸低空經濟市場規模將達到人民幣1.5兆元（約新台幣6.7兆元），到2035年將達到3.5兆元（約新台幣15.6兆元），這十年的年複合增長率為8.8%。

寧德時代 電動

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