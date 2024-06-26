歐盟對陸電動車加稅案 傳出「交換說」
歐盟將於7月向大陸電動車加徵最高38.1%的臨時關稅，外電報導指出，大陸提出如果德國成功遊說歐盟停止對自大陸進口電動車加徵關稅，願意降低對歐盟進口大引擎汽車的現有關稅，德國車廠將受惠。
目前大陸對來自歐盟的汽車徵收15%的關稅。
彭博報導，大陸商務部部長王文濤21日會見到訪的德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）時，暗示了這個舉措的潛在好處。
哈貝克是歐盟委員會12日宣布向大陸電動車加徵額外最高38.1%關稅後，首名到訪大陸的歐洲高級官員。
歐盟委員會主張對大陸出口汽車開徵關稅，是回應北京投入大規模國家補貼的行為，這些關稅目的在抵銷大陸的補貼，從而營造公平的競爭環境。
為應對歐盟調高大陸電動車關稅的措施，大陸官方曾表示，可能對歐洲大型汽車徵收25%的關稅，此舉將打擊德國車廠賓士和BMW等德國豪華汽車製造商。
另外，繼美國及歐盟，加拿大也考慮向大陸電動車加徵關稅。
加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）與出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀（Mary Ng）宣布，將就大陸電動車事宜進行公眾諮詢，於7月2日開始，為期30天。
公眾諮詢將討論針對大陸電動車進口的一系列潛在措施，以應對大陸國家政策導致電動車產量過剩的問題。而應對措施包括仿效美國及歐盟，可能是向大陸進口電動車及電動車電池徵收新的關稅。
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