傳合作開發AI晶片 字節跳動：未攜手博通

外傳大陸網科巨頭字節跳動（ByteDance）正與美國晶片大廠博通（Broadcom）合作開發一款先進AI晶片，該晶片將採用台積電的5奈米製程生產。對此，字節跳動方面回應表示，此消息不實。

路透先前報導，這款5奈米晶片是客製化的「特定應用積體電路」（ASIC），符合美國的出口限制，預計將外包給台積電製造。

對於此次傳聞與博通合作研發AI晶片的傳聞，字節跳動官方澄清，該消息不實。

字節跳動在數年前就已開始自研晶片布局。科技媒體《芯智訊》報導，早在2018年4月，字節跳動副總裁楊震原就曾表示，字節跳動擁有全球數量最大使用者上傳視頻需要分析理解處理，平台推薦引擎也需要強大的機器學習算力，有非常大量的晶片採購和應用，目前也在晶片相關領域積極尋求突破。