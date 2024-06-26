出席夏季達沃斯論壇 李強喊話陸有信心經濟增長5%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國務院總理李強。 路透資料照
大陸國務院總理李強。 路透資料照

大陸國務院總理李強昨（25）日在遼寧大連夏季達沃斯論壇致辭表示，中國解決重大經濟問題需要政策的組合拳，包括財政政策和金融手段，有信心、有能力實現全年5%左右的經濟增長目標。

綜合大陸、香港媒體報導，李強指出，今年以來，中國經濟保持了回升向好的態勢，首季經濟總量按年增加5.3%，實現良好開局，第2季經濟有望繼續穩中向好。

李強指出，中國經濟經過疫情衝擊，經濟運行彷彿大病初癒，不能下猛藥，中國經濟當前需要「固本培元」。在宏觀調控採取重大政策時會更加強調長短結合，標本兼治，找到平衡點。同時他也提及要持續推進高質量發展，加快發展新質生產力，培育壯大新動能，推動綠色低碳產業發展，打造綠色經濟增長點。

陸總理李強談話重點
陸總理李強談話重點

李強昨日下午會見世界經濟論壇（達沃斯論壇）主席施瓦布。據新華社報導，李強表示，當前世界經濟復甦乏力，找到新的增長動能尤為關鍵。未來產業將是全球經濟增長的最活躍力量，以人工智慧、生物技術、綠色能源等為代表的技術突破，將創造具有高成長性的新賽道新業態。

李強表示，中國提出展開「人工智慧+」行動，就是要透過人工智慧的廣泛賦能，為經濟發展注入更強勁動力。

李強指出，近年來世界經濟增長放緩，與個別國家搞各種形式的「脫鉤斷鏈」、「築牆設壘」有很大關係。各國經濟相通則共進，相閉則各退。

面對世界經濟困境，各國如果只考慮自身利益最大化，如果不顧及他人利益，只會割裂地區之間的經濟連繫，同時把世界各國拖入惡性循環中。

他還稱，新產業新動能快速增長支撐大陸經濟持續健康的發展。大陸生產的電動車、鋰電池、太陽能等產品，除了保障大陸國內需求，也豐富國際市場的供應，緩解世界通膨壓力，為全球應對氣候變化作出積極貢獻。


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