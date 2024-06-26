李強：陸「新三樣」 豐富市場供應

中國大陸國務院總理李強昨出席在大連舉行的夏季達沃斯論壇，他致詞時稱，大陸會進一步優化營商環境，第二季經濟有望繼續穩中向好，有信心能實現全年百分之五左右的經濟成長目標。李強還稱，大陸生產的電動車、鋰電池和太陽能產品緩解世界通膨壓力，有利應對全球氣候變遷。但他也坦言，大陸經濟經過疫情衝擊，經濟運行彷彿大病初癒，不能下猛藥。

綜合陸港媒體報導，李強並就當前世界經濟情勢示警，各國如果只考慮自身利益最大化，不顧及他人利益，搞脫鉤斷鏈及小院高牆，只會割裂地區間的經濟聯繫，同時把世界各國拖入「蛋糕愈爭愈少」的惡性循環中。

就大陸經濟，李強聲稱，今年以來大陸經濟保持了回升向好態勢，首季經濟總量按年增加百分之五點三；新產業新動能的快速增長支撐了大陸經濟持續健康發展。

提到備受西方國家質疑「產能過剩」的新三樣產品，李強稱，大陸生產的電動車、鋰電池、太陽能等產品，除了保障大陸國內需求，也豐富國際市場的供應，緩解世界通膨壓力，為全球應對氣候變化作出積極貢獻。

談到世界經濟，李強提及疫情以來世界經濟復甦艱難，既有疫情衝擊、通膨高漲、債務加劇等因素，也有深層次矛盾問題；特別是不同主體間競爭加劇，導致逆全球化抬頭，出現地緣衝突加劇等問題。

至於大陸經濟，他坦言，經過疫情衝擊，經濟運行彷彿大病初癒，不能下猛藥，解決重大經濟問題需要政策組合拳。他稱將持續推進高質量發展，加快發展新質生產力，推動綠色低碳產業發展。