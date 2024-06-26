跟進歐美 加國擬對陸電動車加徵關稅

加拿大副總理兼財長方慧蘭廿四日宣布，將就是否跟進美國和歐盟的政策，對大陸電動車加徵關稅，展開為期卅天的公眾諮詢期。她表示，諮詢期自七月二日開始，將討論加拿大可能採取哪種政策來應對大陸電動車存在的「產能過剩」問題。大陸外交部昨回應，將經貿問題政治化，只會破壞中加或世界正常經貿合作，不符合任何一方利益。

綜合外電和陸媒報導，方慧蘭表示，加拿大勞工和汽車產業正面臨來自大陸的不公平競爭。她指控大陸蓄意且由國家主導的產能過剩政策，削弱了加拿大電動車產業在國內和全球市場競爭力，並指責大陸製造商故意讓全球市場供應過剩，損害全球電動車商利益。

方慧蘭宣布，加國工業界和工會將自七月二日啟動為期卅天的磋商，討論可能採取的應對措施，「我們需要捍衛國家利益，而且我們會這樣做」。但她沒有具體說明會採取哪項政策，僅表示所有可用的工具都在檯面上，包括徵收進口附加稅、取消大陸電動車獲得加拿大聯邦購買補貼的資格，以及對外國投資實施更廣泛的限制等。

大陸外交部發言人毛寧昨回應，批評將經貿問題政治化，人為設置貿易壁壘，只會破壞中加或世界的正常經貿合作，損害國際產供鏈穩定和全球應對氣候變遷的努力，不符合任何一方利益。

加拿大廣播公司報導，目前加拿大對大陸汽車徵收約百分之六的關稅。而加拿大從大陸進口的電動車，大部分都是特斯拉。不過，加拿大統計局的數據顯示，今年前四個月，加拿大從大陸進口的電動車總額年增超過百分之一千兩百。

美國上月宣布將大陸電動車關稅稅率提升至原來的四倍、達百分之一百。歐盟本月公布對大陸電動車加徵最高百分之卅八點一的臨時反補貼關稅。